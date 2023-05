> Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Bayern am Freitag

Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Bayern am Freitag

Die Gewerkschaft Verdi ruft zu einem weiteren Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr auf. Betroffen sind am Freitag U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse in vielen bayerischen Städten, unter anderem in München, Augsburg und Nürnberg.