Warnstreik-Ticker: Stillstand in mehreren Städten erwartet

6.15 Uhr: Keine Schulbusse in Regensburg

Im Großraum Regensburg fahren keine Linienbusse und keine Schulbusse. Wie der Regensburger Verkehrsverbund RVV mitteilte, fallen voraussichtlich ganztägig alle innerstädtischen Linienbusse aus. Der Regionalbusverkehr ist laut RVV vom Streik nicht betroffen.

5.20 Uhr: Busverkehr in Schweinfurt betroffen

Von dem ganztägigen Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr ist auch der Busverkehr in der Stadt Schweinfurt betroffen. Wie die Schweinfurter Stadtwerke mitteilen, "ist zu erwarten, dass der Stadtbusverkehr in Schweinfurt größtenteils zum Erliegen kommt".

Die Stadtwerke bitten Fahrgäste darum, auf alternative Beförderungsmöglichkeiten auszuweichen. Keine Auswirkungen hat der Warnstreik auf Busfahrten, die von ÖPNV-Dienstleistern und damit nicht von den Stadtwerken selbst durchgeführt werden.

5.00 Uhr: Stillstand in mehreren Städten erwartet

In vielen bayerischen Städten dürften Busse und Trambahnen heute weitgehend stillstehen. Wegen des Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi kündigten mehrere Verkehrsbetriebe unter anderem in München und Nürnberg an, keine oder deutlich weniger Fahrten als üblich anbieten zu können. Betroffen sind in den beiden größten Städten Bayerns neben Bus und Tram auch die U-Bahnen.

Auch in Regensburg, Fürth, Landshut, Schweinfurt, Bamberg und Bayreuth wurden im Vorfeld ganztägig Einschränkungen erwartet. In Augsburg soll der Streik laut Verdi nur von 6.00 Uhr bis 14.00 Uhr dauern.