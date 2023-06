Höchste Gefahrenstufe in Bayern: Warnung vor Waldbränden

Erhöhte Wald- und Feldbrandgefahr – in diesem Jahr schon früher

Auch der Kreisbrandmeister des Brand- und Katastrophenschutz im Landkreis Schwandorf, Hans-Jürgen Schlosser, warnt vor hoher Wald- und Flächenbrandgefahr am Wochenende. Die aktuelle Trockenperiode könne zu verheerenden Situationen führen, so Schlosser in einer Mitteilung. Die Vegetation sei bereits jetzt an vielen Stellen sehr trocken und mit zunehmender Hitze von Tag zu Tag spitze sich die Situation zu. Dabei sei zu beobachten, dass die Situation in diesem Jahr früher als im vergangenen Jahr eintrete.

Schlosser appelliert an die Bevölkerung, kein offenes Feuer zu machen, niemals Zigarettenkippen auf den Boden zu werfen, Zufahrten zu Wäldern für Löschfahrzeuge immer freizuhalten, keine Abfälle in die Natur zu schmeißen und das Fahren oder Parken auf Waldwegen zu unterlassen. Heiße Auspuffrohre oder Katalysatoren könnten das Gras in Brand setzen.

Auch eine achtlos weggeworfene Zigarette oder Grillen im Freien könne beispielweise einen großflächigen Wald- oder Wiesenbrand auslösen. Die Gefahr erhöht sich durch die warmen Temperaturen, durch Sonneneinstrahlung und besonders durch den Wind, der das Feuer rasch anfacht, so Schlosser. Land- und Forstwirte sollten in ihren Fahrzeugen Feuerlöscher mitführen. Bei Verdacht auf ein Feuer sollte sofort die Feuerwehr alarmiert werden.

Luftbeobachtungen über Niederbayern gehen weiter

Auch in den kommenden Tagen sollen in Niederbayern weiter Beobachtungsflüge stattfinden. Das teilte die Regierung von Niederbayern am Freitag mit. Es sei kein ergiebiger Regen zu erwarten, die Waldbrandgefahr müsse unverändert hoch eingestuft werden, heißt es. Für Samstag und Sonntag sind deshalb weitere Luftbeobachtungen geplant. Starten werden die Flieger von den Stützpunkten der Flugbereitschaft Niederbayern der Luftrettungsstaffel Bayern e.V. in Arnbruck, Landshut-Ellermühle, Straubing-Wallmühle und Vilshofen.

Je nach tagesaktuellem Gefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes sollen die Flugrouten angepasst werden. Die Regierung von Niederbayern appelliert dringend, in Waldgebieten äußerste Vorsicht walten zu lassen und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen. Besondere Warnhinweise gelten auch für Waldbesitzer, Jäger und alle Personen, die mit Waldarbeiten beschäftigt sind: Es darf kein offenes Feuer im Wald oder in einer Entfernung von weniger als 100 Metern entfacht werden.