Touristin stirbt nach Angriff bei Schloss Neuschwanstein

Nach dem Angriff eines Mannes auf zwei Frauen bei Schloss Neuschwanstein ist eine der beiden Frauen gestorben. Die 21-jährige Frau, die am Mittwoch bei der Marienbrücke nahe des Schlosses Neuschwanstein von einem 30-jährigen Mann angegriffen worden ist, erlag in einer Klinik ihren schweren Verletzungen. Die zweite Frau ist schwer verletzt. Das teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Kempten, Thomas Hörmann, dem BR mit. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Beide Frauen sexuell attackiert

Die beiden 21 und 22 Jahre alten Touristinnen waren auf der Marienbrücke unterwegs, als sie auf den 30-Jährigen, einen US-amerikansichen Touristen, trafen. Er lockte die beiden dann offenbar auf einen Trampelpfad, der zu einem Aussichtspunkt führt, und "attackierte die 21-Jährige Frau sexuell", so der Staatsanwalt. Als die 22-Jährige eingriff, würgte er diese und warf sie 50 Meter tief in die Pöllatschlucht. Dort blieb sie schwer verletzt liegen. Auch die 21-Jährige würgte er dann und stieß sie ebenfalls in die Schlucht.

Die Bergwacht Füssen barg die beiden verletzten Personen. Die 22-Jährige wurde verletzt, aber ansprechbar in ein Klinikum eingeliefert. Die 21-jährige wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Klinikum eingeliefert, wo sie jedoch im Laufe der darauffolgenden Nacht in Folge ihrer Verletzungen verstarb. Nähere Angaben zum Tathergang oder zu Täter und Opfer wollte der Staatsanwalt bislang nicht machen.

Festnahme nach Großeinsatz

Zu einem Großeinsatz der Polizei war es am Mittwochnachmittag hinter der Marienbrücke gekommen. Dank 25 Einsatzfahrzeugen und zwei Hubschraubern konnte der 30-Jährige schon kurz nach dem Eintreffen der Polizei in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Der Tatverdächtige wurde dann zunächst zur Polizeidienststelle Füssen gebracht.

Die historische Marienbrücke ist ein beliebter Treffpunkt von Touristen, weil es von dort einen guten Blick auf das Schloss gibt. Schloss Neuschwanstein in Schwangau zählt zu den berühmtesten und meist besuchten Sehenswürdigkeiten Deutschlands.