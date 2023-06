Artikel mit Audio-Inhalten

> Brandstiftung: Waldbrände im Spessart vorsätzlich gelegt

Die Waldbrände in Heimbuchenthal und Eschau am Mittwoch sind offenbar vorsätzlich gelegt worden. Darauf wiesen mehrere zeitgleich entstandene Brandherde abseits der Wege hin, so die Polizei gegenüber BR24.