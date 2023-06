Artikel mit Audio-Inhalten

> Hohe Waldbrandgefahr: Beobachtungsflüge in Süd- und Ostbayern

Hohe Waldbrandgefahr: Beobachtungsflüge in Süd- und Ostbayern

Rote bis dunkelrote Flecken an vielen Orten Deutschlands: Der Blick auf den aktuellen Waldbrandindex trübt die Freude über das sommerliche Wetter. In Bayern gibt es nun Beobachtungsflüge - und Warnungen an die Bevölkerung.