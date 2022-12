Beste Rezepte Die Lieblingsrezepte des Jahres

Semmelknödel

Alexander Herrmann rät: "Unbedingt einen Probeknödel machen"



Und er hat auch noch eine schöne Variante in petto, bei der die Knödel garantiert nicht im Wasser zerfallen: "Die geformten Knödel auf ein gebuttertes Blech zu legen und es bei 80 Grad Umluft eine halbe Stunde in den Backofen zu schieben. Zum Servieren schneiden Sie die Knödel in Scheiben und braten diese dann kurz mit ein bisschen Butter in der Pfanne an."