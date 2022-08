Gulasch Rezept für Rindergulasch - mit Aufwärm-Ideen

Gulasch Rezept

Gulasch mit Tacos oder Tortillas Am 2. Tag nehmen wir ein Drittel des fertigen Gulasches und machen daraus eine Tortilla- oder Tacofüllung. Die fertigen Fleischstücke kalt aus der Gulaschsauce nehmen und diese in 1-2 cm große Streifen oder kleine Würfel schneiden.

1/3 der fertigen Gulaschmenge 50 g roten, frischen Paprika, in 1-2cm Würfel 50 g gelben, frischen Paprika, in 1-2cm Würfel 1 Chilischote 100 g Mais 60 g Kidneybohnen 60 g Cheddarkäse gerieben oder Emmentalerkäse 4 Tortillas oder Tacoschalen á 25 cm 10 g Pflanzenöl zum Anbraten

Gulasch-Tacos - so geht's:

Das Öl erhitzen und darin die gewürfelten Paprikastücke kurz anbraten. Jetzt die fein gehackte Chili, den Mais, die Kidneybohnen und die Fleischwürfel dazugeben. Alles mit der restlichen Gulaschsauce erwärmen und die Hälfte des Käses unterheben.

Tortillas: Auf die vier Weizentortillas die fertige Masse verteilen, einrollen und den Restkäse obenauf streuen. Für 5 Minuten in den vorgeheizten Backofen bei 160 - 180° C geben, bis der Käse gut geschmolzen ist.

Tacos: In die Tacoschalen die fertige Masse füllen und den Restkäse obenauf streuen. Die Tacos in den vorgeheizten Backofen geben und damit die Tacos nicht umfallen, rechts und links als "Halterung" eine halbe Kartoffel mit der Schnittseite nach unten setzen.

Als Ergänzung zu beiden Varianten passt Sour-Cream und ein Salat.