Pfannkuchen Grundrezept für die besten Pfannkuchen der Welt

Pfannkuchen Grundrezept

150 g Mehl

eine Prise Salz

4 Eier

250 ml Milch

Zubereitung

Das Mehl mit dem Salz in eine Schüssel sieben, Eier mit Milch in einem anderen Gefäß kurz vermengen und dann langsam zum Mehl geben, dabei gut verquirlen, damit es keine Klümpchen gibt. Den Teig etwa 20 Minuten quellen lassen.

Eine Messerspitze Butter oder Butterschmalz in einer Pfanne aufschäumen lassen, etwas Teig eingießen und die Pfanne so drehen, dass sich der Teig gleichmäßig verteilt. Pfannkuchen auf der einen Seite anbacken, wenden und hellbraun fertig backen.



Dieses Pfannkuchen-Rezept schmeckt sowohl mit süßer sowie mit salziger Füllung, und der Teig ist relativ dünnflüssig, so dass Sie die Dicke Ihrer Pfannkuchen ganz einfach selbst bestimmen können. Wir mögen sie dünn, fast schon wie Crepes. Und dann am liebsten als Einlage in der Suppe.

Tipp: Auf einem warmen Teller und zugedeckt können Pfannkuchen kurze Zeit übereinander gelegt und warm gehalten werden.

Schwammerl-Frischkäse-Füllung

Zutaten

Frische Schwammerl (z.B. Pfifferlinge, Kräuterseitlinge oder Champignons)

Frühlingszwiebeln

Frischkäse

Salz, Pfeffer

Schnittlauch und Petersilie

Butter

Zubereitung

Den Frischkäse mit Salz und Pfeffer würzen. Frühlingszwiebeln und einen Teil der Kräuter kleinschneiden und unter den Frischkäse heben.



Die Schwammerl putzen und in einer Pfanne mit etwas Butter anbraten. Frischkäse auf die Pfannkuchen streichen, Schwammerl und die restlichen Kräuter darauf streuen, würzen und den Pfannkuchen zusammenrollen oder legen.

Wie Sie den Teig variieren können

Kräuter und Gewürze nach Geschmack beimischen.

Ggf. Schinken dünn geschnitten separat dazu reichen, nicht in den Teig geben.

Ggf. den fertigen Pfannkuchen mit fein geriebenem Käse bestreuen und im Ofen kurz überbacken.

Fertig gegartes Gemüse zum Teig geben.

Karotte vorher blanchieren oder kurz in der Pfanne rösten.

Frische Avocado in Würfel schneiden beimengen, scharf würzen.

Tipps und ein einfaches Rezept für den Hefeteig finden Sie hier.

Täglich neue Rezepte haben wir bei unserem Instagram Kanal BAYERN 1 kocht für Sie, schauen Sie doch mal vorbei!