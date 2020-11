Sternekoch Alexander Herrmann zu Gast auf der Blauen Couch: Warum seine Kindheits-Berufswünsche "Yedi-Ritter" oder Tierarzt scheiterten und weshalb seine Oma so wichtig in seinem Leben ist. [mehr - Blaue Couch | zum Audio: Alexander Herrmann - Warum seine Oma so wichtig für ihn ist ]