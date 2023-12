Wirsing mit Nudel Rezept für Wirsingbolognese

Rezept für Nudeln mit Wirsing

Die äußeren Blätter des Wirsings entfernen, den Wirsing vierteln und dabei den Strunk entfernen, die Wirsingblätter in feine Streifen schneiden und in einem großen Topf mit kochendem Salzwasser kurz blanchieren. Anschließend herausheben, in einer Schüssel mit eiskaltem Wasser abschrecken, abgießen, in einem Sieb gut abtropfen lassen und gegebenenfalls etwas mit den Händen auspressen.