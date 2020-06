#alleswirdgut: Nachrichten, Antworten und die besten Verhaltenstipps zu Corona. BR-Wissenschaftsredakteurin Jeanne Turczynski spricht gemeinsam mit den BAYERN 1 Moderatoren Thorsten Otto und Gabi Fischer im Wechsel über die wichtigsten Entwicklungen, die Einschränkungen und Aufgaben, aber auch über Zusammenhalt, Engagement und emotionale Momente in ganz Bayern - mit besonderem Blick in die Regionen. Ein gemeinsamer Podcast von BAYERN 1 und BR24. Alle Informationen im Podcast sind nur am jeweiligen Veröffentlichungstag aktuell. Die Entwicklungen rund um Corona sind rasend schnell und deshalb können manche Informationen im Podcast bereits überholt sein. Bitte informieren Sie sich tagesaktuell im laufenden Programm des Bayerischen Rundfunks.