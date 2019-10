Fertiger Kloßteig Rezepte Knödelteig verfeinern

Was kann man alles mit fertigem Kloßteig machen? Wie verfeinert man ihn? Wir haben Schupfnudeln, süße Schokoklöße und vieles mehr getestet

Fertiger Kloßteig ist eine feine Sache, wenn es schnell gehen muss. Aber sogar um ganz normale Kartoffelknödel zu machen, kann man den Kloßteig etwas verfeinern. Hier unser bewährtes Rezept:

Kloßteig verfeinern

Eine Packung fertiger Kloßteig für Kartoffelknödel

1 Ei

zwei mittelgroße mehlig-kochende Kartoffeln, als Pellkartoffeln gekocht

2 EL Kartoffelmehl

Salz und frisch geriebene Muskatnuss

Für die Füllung:

In Butter angeröstete und gesalzene Toastbrot-Stückchen

Die Kartoffeln kurz abkühlen lassen und durch ein Sieb oder die Flotte Lotte pressen. Dann mit den anderen Zutaten vermengen, mit Salz und frisch geriebener Muskatnuss verfeinern. Um die Knödel zu formen, legen Sie immer noch ein bis zwei Stückchen der selbst gemachten Croutons in die Mitte. 20 Minuten im siedenden Wasser ziehen lassen.

Marillenknödel aus fertigem Kloßteig

Hört sich komisch an, geht aber ganz gut und schmeckt hervorragend: Geben Sie je nach Geschmack etwas Zucker zu dem Teig (Nicht mehr als zwei Esslöffel pro Packung fertigem Kloßteig) und füllen Sie Ihre süßen Klöße mit einer Frucht oder auch einem Stück Schokolade ihrer Wahl.

Schmeckt mit Aprikosen, mit Zwetschgen, mit Milch-Schoko-Riegeln (Foto oben) und sogar mit Kokos-Schokoriegeln. Formen Sie kleinere Knödel und geben Sie diese ins kochende Wasser - solange ziehen lassen, bis die süßen Knödel oben schwimmen (15 bis 20 Minuten). Um den süßen Knödeln noch das gewisse Etwas zu verleihen: Rösten Sie Semmelbrösel in Butter an, geben Sie Vanillinzucker und eine Prise Salz dazu und wenden dann die Knödel in den Butterbröseln. Köstlich!

Schupfnudeln aus fertigem Kloßteig

Freilich kann man aus fertigem Kloßteig auch Schupfnudeln formen, diese kochen und dann in Butterschmalz anbraten. Aber feiner werden die Schupfnudeln, wenn man sie selber macht. Empfehlen wir nach einem Test mit dem Kartoffelknödelteig nicht.

Kloßteig aus dem Waffeleisen

Ausprobiert und für gut befunden: Wir haben unseren fertigen Kloßteig in das Waffeleisen gepackt und waren begeistert von der kompakten, witzigen Form, als wir ihn da wieder rausgeholt haben. Wenn man den Teig dann noch mit Zwiebelstückchen verfeinert, könnte der Knödel aus dem Waffeleisen gar als Reiberdatschi durchgehen!