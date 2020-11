Der Weltraum-Jahresrückblick: 2020 in Astronomie und Raumfahrt

Physik-Nobelpreis 2020 für die Entdecker "unseres" Schwarzen Loches

In unserer Galaxie gibt es ein paar Dutzend Schwarze Löcher, das größte in seiner Mitte: Im Zentrum der Milchstraße sitzt das supermassereiche Schwarze Loch Sagittarius A*. Das ist jetzt nicht ganz neu, war aber so schwer herauszufinden - man sieht diese gewaltigen Dinger ja nicht - dass es dafür 2020 einen der renommiertesten Preise gab: den Physik-Nobelpreis 2020. Und dabei wurde endlich auch mal wieder ein deutscher Wissenschaftler geehrt: der Physiker Reinhard Genzel. Was er und seine geehrten Kollegen genau entdeckt haben und warum es so schwer war, das erklären wir hier nochmal so, dass man's auch wirklich versteht: