Hitze in Sibirien macht Klima-Forscher ratlos

Von Januar bis Mai dieses Jahres sei es in Sibirien etwa sieben Grad wärmer gewesen als sonst, sagt Anders Levermann. In Werchojansk ist die Lage noch extremer. Die Kleinstadt liegt in Jakutien und gilt als eine der kältesten Städte der Welt. Bislang. Mitte Juni waren es dort 38 Grad Celsius. Neu ist an diesem "Phänomen", dass die Erwärmung Sibiriens nicht kurzfristig zu beobachten ist und damit nicht durch das Windsystem der Jetstreams zu erklären ist:

"Wenn der Jetstream nach Norden schlackert, dann wird es warm in der Arktis, wenn er nach Süden schlackert, dann wird es plötzlich kalt. Im Februar 2018 war es am Nordpol mit null Grad Celsius wärmer als in Berlin mit minus zehn Grad Celsius. Aber der Jetstream dauert nur ein bis zwei Wochen, nicht fünf Monate", Anders Levermann, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung

Schlechte Nachrichten aus Sibirien

Jetstreams und Permafrostböden

Der Jetstream ist ein Starkwindband, das die Erde zwischen dem 40. bis 60. Breitengrad umströmt. Es sorgt für einen Ausgleich der starken Temperaturunterschiede zwischen Norden und Süden. Verändern sich die Temperaturgefälle auf der Erde hat das wiederum Einfluss auf die Jetstreams. Seit einigen Jahren scheinen sie sich abzuschwächen. Als Grund wird vermutet, dass sich die Polkappen stärker erwärmen als die Tropen am Äquator, wodurch die Temperaturunterschiede weltweit abnehmen und nicht mehr so stark ausgeglichen werden müssen. Die Folge ist, dass Wetterlagen an einem Ort für einen längeren Zeitraum bestehen bleiben als zuvor. Das verstärkt gerade in Sibirien die ersten Anzeichen des Klimawandels.

Die Permafrostböden, die die Hälfte der Landesfläche in Russland bedecken, haben sich schon seit längerem erwärmt. Eine Studie zeigte 2019, dass das weltweit passiert und um 0,3 Grad. Das Relikt aus der Eiszeit beginnt zu schmelzen. In der arktischen Region immer schneller, weil laut Klimaforscher Levermann die Sonnenenergie vom eisentblößten dunklen Ozean besser geschluckt werde als vorher von der reflektierenden Eisdecke. Zudem könne die warme Atmosphäre mehr Wasserdampf halten. Wenn der Dampf in höheren Breiten wieder kondensiere, wird die darin gespeicherte Energie frei und erwärmt die Luft. So setzt sich ein Teufelskreis der Erwärmung in Gang. Besonders bedenklich daran ist, dass durch das Tauen von Permafrostböden Methan frei wird, ein äußerst potentes Treibhausgas: "Methan ist auf eine Sichtweise von 100 Jahren etwa 34-mal so klimawirksam wie CO2, auf eine Sichtweise von 20 Jahren sogar circa 86-mal so klimawirksam", sagt Guido Grosse vom Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung.