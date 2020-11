Wirbelstürme werden durch Klimawandel immer ausdauernder

Wirbelstürme entstehen über tropischen Meeren. Durch direkte Sonneneinstrahlung verdunstet Wasser und Luft steigt auf. Wie ein Sog wird mehr warme und feuchte Luft angezogen, ein Luftkreislauf entsteht. Die aufsteigende Luft kühlt sich ab und sinkt im Auge des Sturms. Durch die Erdrotation werden die Luftmassen in Bewegung gesetzt und bahnen sich ihren Weg über das Meer. Treffen sie auf Land, verlieren sie ihren Antrieb und lassen nach. Gerade in Küstenregionen hinterlassen sie dabei nicht selten eine Schneise der Verwüstung.

Hurrikans seit 1967 ausgewertet

Wissenschaftler vom Institut für Wissenschaft und Technik im japanischen Okinawa haben sich angeschaut, wie sich Wirbelstürme in den letzten Jahrzehnten verändert haben. Vorrangig ging es dabei um Hurrikans, also Wirbelstürme, die über dem Atlantik entstehen. Ihre Ergebnisse haben sie selbst überrascht. Denn sie fanden heraus, dass die Wirbelstürme, wenn sie auf Land treffen - das nennt sich Landfall - immer langsamer ihre Kraft verlieren. Pinaki Chakraborty und Lin Li werteten 71 Hurrikans zwischen 1967 und 2018 aus, die auf Land trafen. In den 1960er verloren die Stürme nach durchschnittlich 17 Stunden zwei Drittel ihrer Kraft. Jetzt dauert es 33 Stunden.

Wirbelstürme verlieren langsamer ihre Kraft

Damals hat ein Hurrikan nach einem Tag über Land etwa 75 Prozent seiner Kraft verloren, jetzt sind es nur 50 Prozent. Dadurch können sich die Stürme weiter ins Landesinnere vorkämpfen und für noch mehr Zerstörung sorgen. Doch woran liegt das? Die Forscher haben die Szenarien in verschiedenen Computer-Simulationen nachgestellt. Denn ihnen ist aufgefallen, dass sich die Abschwächung direkt proportional zur Erwärmung der Wassertemperaturen an der Meeresoberfläche verhält. Steigen also die Temperaturen in den Ozeanen, hält der Sturm länger an und verliert weniger schnell seine Kraft, wenn er auf Land trifft.