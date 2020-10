Chemie-Nobelpreis: Genschere Crispr - ein mächtiges Werkzeug

Crispr/Cas9 ist ein gefährliches Werkzeug

Die Genschere Crispr ist ein "Werkzeugkasten mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, der vollkommen neue Möglichkeiten eröffnet", sagt Claes Gustafsson. Doch das großartige Werkzeug kann in den falschen Händen auch gefährlich sein. Der Einsatz von Crispr "sollte reguliert und es sollte ihm ein Rahmen vorgegeben werden", Claes Gustafsson.

Genmanipulierte Babys - der Fall He Jiankui

Was passiert, wenn ethische oder moralische Bedenken außer Acht gelassen werden, zeigte ein Fall Ende 2018. Der chinesische Wissenschaftler He Jiankui manipulierte mit der Genschere Crispr die Gene von Babys und ließ ein Zwillingspärchen austragen. Ein Tabubruch, der weltweit für einen Aufschrei unter Genforschern und Medizin-Ethikern sorgte. Ziel der Versuche war es angeblich, die Kinder gegen das HI-Virus immun zu machen. Die chinesische Regierung verurteilte Jiankui schließlich zu drei Jahren Haft. Der russische Forscher und Biologe Denis Rebrikov könnte der zweite Forscher werden, der Kinder genmanipuliert und sie austragen lässt - wenn er die Genehmigung bekommt.

Deutscher Ethikrat für Crispr-Moratorium

Emmanuelle Charpentier sprach sich anlässlich des Falls in China gegen Manipulationen des menschlichen Erbguts aus. Der Deutsche Ethikrat drängt auf eine verbindliche internationale Vereinbarung zum Einsatz von Crispr. Warum, kann man hier nachhören.

Crispr weitergedreht: der "Gene Drive" beschleunigt Vererbung

Kevin Esvelt, Evolutionsingenieur am Broad Institute of Massachusetts Institute of Technology (MIT), hat Crispr weiterentwickelt und ist einer der Erfinder des "Gene Drive", mit dem im Turbomodus Genveränderungen in Organismen eingeschleust und in weniger Generationen als sonst verbreitet werden können. Ein Werkzeug, das noch mächtiger und noch gefährlicher als die Genschere Crispr ist, denn der Eingriff ist nicht umkehrbar: Beim "Gene Drive" wird sowohl die Veränderung als auch das Werkzeug, mit dem die Veränderung vorgenommen wurde, in Lebewesen geschleust.

Ein Testlauf mit dem Gene Drive wurde erstmals an Malaria-Mücken in Burkina Faso ausprobiert. Es laufen auch Verhandlungen, damit die Ratten-Plage in Neuseeland zu bekämpfen. Die Tiere erlegen in großer Zahl einheimische Vögel und sind eine Gefahr für den Bestand. Das MIT hat ein Patent auf Esvelts "Gene Drive" angemeldet, um Missbrauch der Technik zu verhindern. Monsanto, der Produzent von Saatgut und Unkrautvernichtungsmitteln, hatte schon die Fühler ausgestreckt und kann mit einem Patentschutz nicht auf die Technik zugreifen.

Genschere (noch) kein Mittel gegen das neue Coronavirus

Crispr/Cas9 ist zwar kein Hilfsmittel gegen SARS-CoV-2, aber ein indirektes, sagt Emmanuelle Charpentier auf Nachfrage bei der Nobelpreisverkündung am 7. Oktober 2020. Der Werkzeugbaukasten hilft dabei zu erkennen, wie sich ein Virus vervielfältigt und wie es Menschen krank macht. Das sind zwei Schlüsselinformationen, um Viren bekämpfen zu können.

Die Bekanntgabe des Chemie-Nobelpreises 2020 zum Nachschauen