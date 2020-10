Invasion der Stinkwanzen: Warum belagern sie unsere Wohnungen?

Woher kommen auf einmal diese zahllosen Viecher? Sie sitzen zu Dutzenden an Hauswänden, krabbeln durch Rollladenkästen oder offene Fenster ins Haus und hocken dann an den Wänden. Nur manchmal schwirren sie mit lautem Brummen durchs Zimmer und erschrecken einen zu Tode.

Bei Angriff: Gestank

Aber keine Sorge, wenn es sich bei den Tierchen um Stinkwanzen handelt, sind sie völlig harmlos - zumindest für die Gesundheit. Für die Nase können sie allerdings eine fiese Attacke sein, denn ihr Name ist Programm. Kommt man den Stinkwanzen zu grob, versprühen sie zur Abwehr ein unangenehm riechendes Sekret. Setzt sich das in der Kleidung oder in einer Gardine fest, ist Waschtag angesagt.

Wieso gibt es gerade so viele Stinkwanzen?

Die Paarung und Eiablage findet einmal jährlich statt, in der Regel im Mai und Juni. Die Weibchen legen dann bis zu 450 Eier ab. Warme und trockene Jahre scheinen die Tierchen aber anzuregen. Im klimatisch besonders günstigen Wanzenjahr 2018 haben sie das sogar zweimal geschafft.

All die zahlreichen Nachkommen suchen, wenn es kühl wird, ein warmes Plätzchen, denn Temperaturen unter zehn Grad vertragen sie nicht. Was liegt da näher, als sich einen Weg in eine gemütliche Wohnung oder in ein Haus zu suchen? Das tun auch andere Tiere gerne - wie zum Beispiel Spinnen, die wahrscheinlich dort noch weniger gerne gesehen sind. Im Frühjahr gehen die Stinkwanzen dann wieder ausgeruht in die Welt hinaus, um den Kreislauf von Neuem beginnen zu lassen.

Auf der Mauer, auf der Lauer hockt 'ne kleine Wanze ...

Insgesamt leben in Deutschland knapp 1.000 verschiedene Arten von Wanzen. Das ist noch gar nichts, denn weltweit gibt es rund 40.000 Arten, so der Naturschutzbund Deutschland (NABU). Die meisten Wanzen, die hierzulande je nach Region vorkommen, gehören zu den Arten: Marmorierte Baumwanze, Grüne oder auch Gemeine Stinkwanze, Rötlich-braune Zapfenwanze und Gräulich-braune Feldwanze oder auch Gartenwanze. Die Tierchen sind bis zu 13 Millimeter groß. Die grüne Stinkwanze kann sogar ihre Farbe wechseln. Im Frühjahr ist sie grün und wird im Herbst bräunlich.