65 neue Busse: Entscheidung für Wasserstoff und gegen Strom

Die Stadtwerke Bayreuth sind nach einer Testphase mit Wasserstoffbussen im städtischen Busverkehr von deren Effizienz überzeugt. In einer Mitteilung heißt es, im Vergleich zum Elektroantrieb hätten die wasserstoffbetriebenen Busse sowohl im Praxistest als auch in einer eigens angefertigten Machbarkeitsstudie die Nase vorn. Sie könnten wegen des geringen Gewichts mehr Fahrgäste transportieren, kämen weiter und würden schneller betankt.

Immer mehr Städte in Bayern entscheiden sich für die Umrüstung ihrer Busflotte auf Wasserstofffahrzeuge. Zu Beginn des Jahres hatte beispielsweise die Stadt Aschaffenburg zwölf wasserstoffbetriebene Busse bestellt.

In Bayreuth wollen die Stadtwerke den für die Busse benötigten Wasserstoff auf ihrem eigenen Betriebsgelände selbst herstellen. Man plane einen Elektrolyseur mit einer Leistung von voraussichtlich fünf Megawatt, der grünen Wasserstoff mithilfe von Strom aus erneuerbaren Energien herstellen soll, so Stadtwerke Geschäftsführer Jürgen Bayer. Der Strom wiederum soll unter anderem von einer großen Photovoltaikanlage (PV) kommen, die eine Spitzenleistung von 17 Megawatt erzielen könnte.

Stadtwerke Bayreuth: Strom in Form von Wasserstoff speichern

Die Stadtwerke fügten ihrem Energiesystem damit einen Baustein hinzu, der lange gefehlt habe. Schließlich solle der Strom aus erneuerbaren Energien endlich in Form von Wasserstoff gespeichert werden können und Windräder und PV-Anlagen müssten nicht mehr abgeschaltet werden, wenn Haushalte und Industrie die Energie an sonnigen und windreichen Tagen nicht mehr abnehmen könnten. Erst Mitte September hatte der Stromnetzbetreiber Bayernwerk etliche Photovoltaikanlagen vom Netz genommen, weil zu viel Strom produziert wurde und die Netze zu überlasten drohten.

Aus der Abwärme des Elektrolyseurs, der nötig ist, um mithilfe elektrischen Stromes Wasserstoff zu erzeugen, werde zudem die Firmenzentrale beheizt. Und durch den Prozess der Elektrolyse entstehe zudem Sauerstoff, den die Stadtwerke den Kläranlagen in der Region anbieten wollen, damit diese ihn wiederum für die Abwasseraufbereitung nutzen können.

Geschäftsführer Bayer spricht daher von einer "regionalen Kreislaufwirtschaft", die das Projekt einzigartig mache. Die Wertschöpfung bleibe komplett in Bayreuth und Umgebung. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) sprach bei einem Termin vor Ort von einem "Wasserstoffkreislauf mit Vorbildcharakter".

Reichweite und Gewicht sprechen gegen Elektrobusse

Gegen Elektrobusse spreche demnach deren Reichweite sowie das hohe Gewicht der Akkus, das dazu führe, dass weniger Fahrgäste befördert werden könnten.

"Insgesamt betrachtet, müssten wir mehr Busse kaufen und mehr Personal beschäftigen, weswegen Wasserstoff für uns der bessere Weg ist." Jürgen Bayer, Geschäftsführer Stadtwerke Bayreuth

Die Wasserstoffbusse hingegen könnten laut Aiwanger in weniger als 15 Minuten betankt werden und damit 500 Kilometer weit fahren. In Bayreuth genügt das für einen ganzen Tag. Geplant sei, die bisherigen gas- und dieselgetriebenen Fahrzeuge nach und nach durch die neuen Busse zu ersetzen.

65 neue Busse - 2.000 Tonnen CO₂ jährlich

Perspektivisch sollen rund 65 Busse der Stadtwerke Bayreuth und deren Partnerunternehmen auf emissionsfreie Antriebe umgestellt werden – allein die Stadtwerke Bayreuth planen, in den nächsten sieben Jahren 25 neue Wasserstoffbusse zu kaufen. Im Jahr 2038 soll die Umstellung der Stadtwerke-Flotte abgeschlossen sein und so jährlich die Freisetzung von rund 2.000 Tonnen CO₂ vermieden werden.

Die notwendigen Investitionen für Busse der Stadtwerke, Elektrolyseur, Wasserstofftankstelle sowie die Umrüstung der Werkstatt auf die neue Technologie setzen die Stadtwerke bis zum Jahr 2038 mit einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag an. "Das ist viel Geld, vor allem wenn man sieht, dass wir als Stadtwerke gerade in den Bereichen Erneuerbare Energien, Fernwärme und Stromnetz in den kommenden Jahren einen enormen Investitionsbedarf haben", sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Bayer.

Bereits 2026 soll der erste Wasserstoffbus durch Bayreuth fahren.