Wirtschaftsministerkonferenz: Mit Vollgas Richtung Wasserstoff

Mit Vollgas in die Wasserstoffwelt - so fasst Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) eine der vielen Erwartungen an den Bund zusammen, die von dem zweitägigen Treffen im oberbayerischen Hohenkammer ausgehen. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) war für einen Tag vor Ort.

Aiwanger, derzeit Vorsitzender der Wirtschaftsministerkonferenz (WMK), fordert vom Bund, das Umrüsten der heutigen Erdgaspipelines massiv zu forcieren und zielgerichtet ein deutsches Wasserstoffnetz aufzubauen. Vor allem das Kernnetz großer Wasserstoffleitungen solle schnell definiert werden, ergänzt die Hamburger Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD).

Wasserstoff: Zügiger Import für Erprobung

Darauf habe man sich schnell und ganz ohne "parteipolitische Friktionen" geeinigt, so Leonhard. Zudem brauche es laut WMK einen internationalen Markt für Wasserstoff. Angebot und Nachfrage sollen über die von Habeck initiierte neue Plattform H2 Global reguliert werden. Unternehmen müssten durch zügigen Import bei der Erprobung unterstützt, Anwendungsbereiche ausgelotet und Regulierungsfragen gelöst werden, damit potenzielle Verbraucher wissen, wann und wo Wasserstoff zur Verfügung stehen wird.

Für Aiwanger ist der Praxisbeweis längst erbracht. "Wasserstoff funktioniert im Auto, beim LKW und in der Industrie", so Aiwanger. "Ich bin überzeugt, Wasserstoff wird auch in der Heizung funktionieren, wenn man diese Offenheit zulässt." Die Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft seien derzeit immens. Die Konkurrenz in den USA und in China schlafe nicht.

Günstiger Industriestrompreis: "Wir wollen ihn alle"

Nach zweieinhalb Jahren Pandemie und angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sprechen sich die Wirtschaftsminister daher einheitlich für einen günstigen Industriestrompreis aus, der die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland sichert - befristet bis 2030, "bis der Ausbau der erneuerbaren Energien gelungen sein wird". Diesen hatte zuvor auch schon Habeck ins Spiel gebracht.

Auf einen bestimmten Betrag haben sie sich die Minister nicht festgelegt. Aiwanger hatte im Vorfeld, wie auch der deutsche Gewerkschaftsbund, einen Preis von vier Cent pro Kilowattstunde plus Nebenkosten gefordert.

Aiwanger: "Lindner muss sich endlich bewegen"

Habeck tendiert zu sechs Cent, doch die Ampelregierung konnte sich bisher nicht einigen. "Wir wünschen uns, dass sich hier auch der Bund bewegt", sagt Aiwanger. Vor allem einen gilt es zu überzeugen: Bundesfinanzminister Lindner (FDP) stehe "diesen Dingen in erster Linie im Weg". Die Liberalen hatten Zuschüsse zu den Stromrechnungen der Unternehmen bisher abgelehnt.

Eine Einigung müsse auf der Ebene der Bundesregierung erfolgen, sagt Habeck in einem kurzen Pressestatement vor seiner Abreise nach Berlin. "Doch da sind wir noch nicht. Aber die Haushaltsberatungen beginnen ja jetzt erst."

Günstiger Preis nur für Industrie, nicht im Handwerk

Gelten soll der günstige Industriestrompreis laut vorläufigem Beschluss der WMK allerdings nur für Unternehmen, die industriell fertigen. Ansonsten komme man in Konflikt mit beihilferechtlichen EU-Vorschriften. "Wir haben hier schweren Herzens einen Schwerpunkt gesetzt", sagt die Hamburger Justizsenatorin Leonhard.

Für kleine Betriebe, die auch von den hohen Energiekosten betroffen sind, brauche man aber ebenfalls eine "politische Botschaft" und die Bereitschaft zu helfen, ergänzte Aiwanger einen weiteren Appell an den Bund.

Habeck lobt "große Zugewandtheit"

Grünen-Politiker Habeck lobt die Runde der Wirtschaftsminister für "ihre große Zugewandtheit". Anders als sonst in politischen Gesprächen hätten die Kollegen versucht, gemeinsame Lösungen zu finden. Man denke gesamtstaatlich, spiele sich nicht gegenseitig aus. "Wir sind am Ende eine Volkswirtschaft, ein Land, wir müssen uns schon gegenseitig unterstützen.“

Das Treffen der Wirtschaftsminister und -senatoren der Bundesländer findet in der Regel zweimal jährlich statt. 2023 hat Bayern den Vorsitz.