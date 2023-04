Grüner Wasserstoff - Vision oder Antrieb der Zukunft?

Wo grüner Wasserstoff eingesetzt werden kann

Für eine klimafreundliche Wirtschaft ist nötig, dass nicht nur der Strom möglichst klimaschonend erzeugt wird, sondern der Energiebedarf insgesamt auf grüne Energie umgestellt wird - vor allem auch bei den großen Energieverbrauchern Verkehr und Industrie. Aber auch Heizen wäre möglich.

Private Haushalte mit Wasserstoff heizen - mit Risiken

Wasserstoffgas ist nicht nur ein Energiespeicher wie eine Batterie, es ist selbst ein nicht-fossiler Energieträger: Das Gas ist leicht brennbar. Es könnte theoretisch also wie Erdgas in Verbrennermotoren oder in Gasheizungen eingesetzt werden. Manche Kommunen testen bereits die Beimischung von H2 in den Gasleitungen. Wasserstoffgas ist jedoch nicht ganz einfach im Umgang, da es im Kontakt mit Sauerstoff sofort reagiert. Leitungen und Tanks müssen daher besonders dicht sein. Zugleich brauchen sie hohe Stabilität, da das Gas unter enormen Druck gesetzt wird, um das Volumen zu verkleinern. Die Rohre des jetzigen Erdgasnetzes müssten vermutlich ersetzt werden gegen speziell ummantelte Rohre, die auch H2, das kleinste Molekül überhaupt, nicht entweichen lassen.

Auch der Chemiker Prof. Robert Schlögl will Wasserstoff nicht gerne in den Händen der Endnutzer sehen. Das Molekül könne man zwar sicher handhaben, doch dafür brauche es erheblichen technischen Aufwand, erläutert er dem MDR in einem Interview.

Grüner Wasserstoff wird beim Heizen eher keine so große Rolle spielen, meint Michael Sterner, Professor für Energiespeicher und Energiesystem an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg, im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. In richtig großen Mengen bräuchte man ihn alleine in der Industrie. "Im Verkehr brauchen wir ihn für Flugzeuge, Schiffe und Schwerlast-Lkw, aber auch teilweise als E-Fuels im Pkw für den Bestand an Verbrennern, die wir haben. Im Stromsektor brauchen wir ihn als Lückenfüller."

Wasserstoff im Verkehr

Ein Wasserstoffauto ist eigentlich nichts anderes als ein Elektroauto, nur dass statt der Batterie im Auto eine Brennstoffzelle arbeitet, die den nötigen Strom vor Ort erzeugt. Notwendig ist dafür auch ein Wasserstofftank - mit den oben beschriebenen Problemen mit dem explosiven Gas.

Sinnvoll ist der Einsatz dort, wo die Transportmittel zu groß und zu schwer sind für den Batteriebetrieb, weil gigantische Batterien nötig wären. Busse, LKWs und Züge - hier ist der Einsatz von Wasserstoff besonders interessant. Rund vierzig Prozent des deutschen Eisenbahnnetzes ist nicht einmal elektrifiziert. Hier können bislang nur Dieselloks fahren.

Auch an wasserstoffbetriebenen Flugzeugen wird geforscht. Doch wird hier die Reichweite nicht genügen. Gerade für Langzeitflüge werden vielleicht eher E-Fuels zukünftig die Alternative zum Kerosin sein.

Wasserstoff in der Industrie

Ein weiterer großer Einsatzbereich für Wasserstoff liegt in der Industrie. Und das Interesse an Wasserstofftechnologien ist bei Industrieunternehmen längst geweckt. Etwa in der Stahlproduktion, einem Bereich, in dem besonders viel Treibhausgase entstehen, da zum Herauslösen des reinen Eisens aus dem Eisenerz Kohle und Koks nötig sind. In so großen Mengen, dass Millionen Haushalte mit dem beheizt werden könnten, was ein Stahlwerk verbraucht. Bei einem einzigen Stahlwerk der Salzgitter AG in Niedersachsen werden jährlich acht Tonnen CO2 frei - rund ein Prozent des gesamten Kohlendioxid-Ausstoßes in Deutschland.

Doch das soll nicht so bleiben: Die Stahlproduktion soll hier bis 2050 komplett auf Wasserstoff umgestellt werden - für eine CO2-freie Stahlproduktion. Dazu nimmt die Salzgitter AG eigene Elektrolyse-Anlagen in Betrieb, die von eigenen Windrädern betrieben werden.