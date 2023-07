Stadtbus mit Solarmodul: Wenn Busse zu Testobjekten werden

Als vor rund drei Monaten die ersten Stadtbusse in Bamberg mit Speiseöl angetrieben wurden, war das Medienecho groß. Schließlich handelte es sich damals um die bundesweit erste Testaktion dieser Art. Auch in Hof will man sich jetzt an einer alternativen Antriebstechnologie versuchen, damit die Stadtbusse klimafreundlicher unterwegs sind.

Seit vergangener Woche ist im Stadtgebiet einer der 27 Hofer Stadtbusse mit Photovoltaikanlage auf dem Dach unterwegs. "Der erzeugte Solarstrom soll während der Fahrt in die Batterie eingespeist werden, um den Dieselmotor zu unterstützen", heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke Hof. Nach einer Laufzeit von 10.000 Kilometer wollen die Stadtwerke Hof Bilanz ziehen, wie viel Diesel durch die Solarmodule auf dem Dach des Buses eingespart werden kann.

Solarmodule auf Stadtbussen: In München läuft der Test schon

Die Methode, Solardächer auf Stadtbusse zu installieren, ist allerdings nicht komplett neu. Ein ähnlicher Test läuft seit Frühjahr 2022 bei der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG). Aktuell sei der sogenannte Buszug-Anhänger – also der Bus, der einen Solardach-Anhänger hinter sich herzieht – immer noch unterwegs, heißt es auf BR-Anfrage in München. Wie lange die Testphase dieses Gespanns noch läuft, sei indes nicht bekannt. Fest steht nur: Die MVG hat die Solaranlage damals beim Münchner Unternehmen Sono Motors geordert – und diese Firma ist seit Mitte Mai insolvent.

In Oberfranken sei es hingegen vermutlich der erste Stadtbus, der mit Unterstützung von Sonnenenergie unterwegs ist, erklärte eine Sprecherin der Stadtwerke Hof. Das Projekt sei Teil einer langfristigen Strategie der Hofer Stadtwerke. Für den Umstieg auf E-Busse habe man bereits vor mehreren Monaten Anträge für verschiedene Zuschuss-Programme von Bund und Freistaat gestellt.