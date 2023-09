Behindert und festangestellt: 36-Jährige wird Vorbild für viele

"Mensch-ärgere-Dich-Nicht" mit den Heimbewohnern spielen, das ist eine der Lieblingsbeschäftigungen von Franziska Hornig. Mit den Senioren Brettspiele machen, ihnen aus der Zeitung vorlesen oder einfach nur zuhören, wenn die Senioren sich etwas von der Seele reden wollen, das sind einige der Aufgaben der frisch gebackenen Stationshelferin. Das Besondere daran: Franziska Hornig hat eine geistige Behinderung.

Eine Stationshelferin mit Herz und Tatkraft

Vor über zwei Jahren kam die 36-Jährige im Rahmen eines Praktikums, das eine Behinderten-Einrichtung vermittelt hatte, in das Altenpflegeheim Christiansreuth in Hof. Franziska Hornig schaffte es, ihre Arbeitgeber in der Einrichtung von sich zu überzeugen. Seit dem Sommer ist sie als Stationshelferin fest angestellt. Die Herzen der Heimbewohner hat Franziska Hornig im Sturm erobert.

Sie sei immer so freundlich, hilfsbereit und werde deshalb von allen im Heim gerne gesehen, schwärmt Helmut Ranzinger, einer der Heimbewohner. Auch seine Nachbarin Regine Menzel lobt den Fleiß und das große Mitgefühl, das "Franzi", wie sie von allen genannt wird, bei der Arbeit an den Tag lege.

Eine außergewöhnliche Karriere

Regelmäßig kommen Menschen mit geistiger Behinderung als Praktikantinnen und Praktikanten in das Altenheim Christiansreuth, helfen bei einfachen Tätigkeiten wie Bettenmachen oder in der Küche. Das gehört auch zu den Hauptaufgaben von Franziska Hornig. Als Stationshelferin unterstützt sie aber auch die Pfleger bei der Betreuung der Senioren.

Sie ist schnell zu einem wichtigen Mitglied im Mitarbeiterteam geworden, sagt die Leiterin des Wohnbereichs, Katja Hofmann. So nehme Franziska Hornig den Pflegerinnen und Pflegern viele Arbeiten ab und helfe dabei, dass das Fachpersonal sich intensiver um die Bewohner kümmern könne. Bettenmachen, Frühstück zubereiten oder mal die Küche aufräumen – Franziska Hornig erledige ihre Aufgaben gewissenhaft und helfe den Kolleginnen und Kollegen so sehr.

Die begeisterte Helferin kommt gut an

Franziska Hornig habe sich von Anfang an mit großem Eifer in die Arbeit gestürzt und unterstützt, wo sie konnte. Gegen Ende des Praktikums war Mitarbeitern und Bewohnern klar: "Franzi" muss einfach bleiben! Und so wurde für die behinderte Frau von der Hospitalstiftung, die das Heim betreibt, im Sommer eine neue Stelle geschaffen. Inga Lehmann, die die Abteilung soziale Betreuung in dem Heim leitet, ist froh darüber. Auch sie lobt Franziska als fleißige, immer fröhliche und zuvorkommende Kollegin, auf die man nicht mehr verzichten möchte.

Dass es eine geistig behinderte Frau wie Hornig schafft, in eine Festanstellung übernommen zu werden, das gab es im Altenpflegeheim Christiansreuth noch nie. Das bestätigt auch die Geschäftsführung der Hospitalstiftung. Franziska Hornig selbst ist überglücklich und auch mächtig stolz darauf, dass sie jetzt festangestellte Mitarbeiterin in dem Altenpflegeheim ist. Sie erzählt mit glänzenden Augen und einem strahlenden Lächeln im Gesicht, dass ihr ein riesiger Stein vom Herzen gefallen sei, als sie von der Festanstellung erfahren habe. Sie liebe ihren Job und komme jeden Morgen mit viel Freude zur Arbeit.

"Franzi" – ein Vorbild für andere

Franziskas Beispiel könnte Schule machen. Weil es mit ihr so gut läuft, will die Heimleitung nun sogar eine zweite Frau mit geistiger Behinderung als Stationshilfe einstellen. Für die Menschen mit Behinderung eine Chance, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und für Alten- und Pflegeeinrichtungen womöglich ein neuer Ansatz, um den Fachkräftemangel zumindest abzufedern.