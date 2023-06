Bayerns größte Elektrolyse-Anlage geht wieder in Betrieb

Monatelang stand Bayerns größte Anlage für grünen Wasserstoff weitgehend still – nun soll die Produktion in Wunsiedel schon bald in den Regelbetrieb übergehen. Im Laufe des August sollen signifikante Mengen an Wasserstoff produziert werden, sagt Geschäftsführer Philipp Matthes. Bis zum Ende des Jahres soll die Produktion gesteigert werden.

Ende der Strompreisebremse kommt Wunsiedel zugute

Die sogenannte Elektrolyse-Anlage hatte bereits im September 2022 ihren Betrieb aufgenommen und war von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gar als "Pionierarbeit für Deutschland und Europa" bezeichnet worden. Doch schon kurz darauf war Schluss. Im Grunde habe man noch keine Woche am Stück produziert, sagt Matthes. Der Grund: Durch die Strompreisbremse und die damit verbundene Abschöpfung von Überschusserlösen bei Stromerzeugern wurde der Betrieb der Anlage unrentabel.

In der Anlage wird Wasser unter Einsatz von Strom in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Man spricht von der sogenannten "Power to gas"-Technologie.