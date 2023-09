Ehrenamt mit Nachwuchssorgen: Feuerwehr startet Aktionswoche

Rund 400 Freiwillige Feuerwehren in ganz Bayern öffnen am Samstagabend ihre Tore, um der Bevölkerung ihre Arbeit näherzubringen. Den Helfern geht es vor allem darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass der Feuerwehrdienst in Bayern größtenteils ehrenamtlich geleistet wird.

Löschroboter und Feuerwehrautos auf dem Marktplatz

Die Feuerwehr Bayreuth verlegt die "Lange Nacht" dieses Jahr in die Innenstadt. Mit mehreren Fahrzeugen sowie ihrem neuen Löschroboter "LUF 60" werden die Ehrenamtler auf dem Marktplatz rund um den Neptunbrunnen den Kontakt zur Bevölkerung suchen, sagte Stadtbrandrat Ralph Herrmann zu BR24. Von 17 bis 23 Uhr werden dort die Fahrzeuge gezeigt und vorgeführt.

Zahlreiche Übungen im Rahmen der Aktionswoche

In einzelnen Bayreuther Stadtteilen beginnt die Aktionswoche bereits im Vorfeld: Um 11 Uhr üben die Freiwilligen Feuerwehren mehrerer Ortsteile das Löschen eines Gebäudebrands sowie die Menschenrettung mittels einer Drehleiter auf dem Gelände der Firma Markgraf in der Dieselstraße. Um 14 Uhr feiert die Kinderfeuerwehr im Stadtteil Laineck ihr 20-jähriges Bestehen mit diversen Vorführungen und Übungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Das Programm der Feuerwehr Bayreuth für die gesamte Aktionswoche ist im Internet veröffentlicht.

"Lange Nacht der Feuerwehren" wegen großen Erfolgs wiederholt

Die "Lange Nacht der Feuerwehren" fand im vergangenen Jahr erstmals statt und wird nun wegen des großen Erfolgs wiederholt, sagte Marina Wieluch vom bayerischen Landesfeuerwehrverband dem BR. Allein während der Auftaktveranstaltung in Schwabach hätten sich dort mehr als zehn Menschen bei der Feuerwehr angemeldet. Auch von anderen Wehren seien ähnliche Rückmeldungen gekommen.

Zwar sei der Zulauf zu den Feuerwehren aktuell stabil, so Wieluch. Der "Coronaknick" bei den Jugendfeuerwehren sei größtenteils überwunden. Trotzdem sei es aufgrund des demografischen Wandels oft schwierig, genug neue Ehrenamtler für die Feuerwehr zu finden.

Feuerwehr Ansbach veranstaltet "Tag" statt "Nacht der Feuerwehr"

Der große organisatorische Aufwand für die "Lange Nacht" hat aber offenbar auch einige Feuerwehren abgeschreckt. Haben sich im vergangenen Jahr insgesamt 700 Orte an der Aktion beteiligt, seien es heuer noch 400. Ein Beispiel dafür ist die Freiwillige Feuerwehr in Ansbach: Die Abteilung habe sich dieses Jahr bewusst dafür entschieden, am Samstag einen "Tag der Feuerwehr" zu veranstalten, sagte Stadtbandinspektor Tilman Wörrlein zu BR24. Diesmal soll direkt in der Innenstadt das Gespräch mit der Bevölkerung gesucht werden, statt die Leute aufs Gelände am Stadtrand einzuladen.

Von 10.00 bis 14.00 Uhr sind sämtliche Abteilungen der Feuerwehr vom Brückencenter durch die ganze Innenstadt verteilt. An insgesamt zwölf Stationen präsentieren sich dabei die Wehren aus sämtlichen Stadtteilen, die Kinder- und Jugendfeuerwehr, die Ehrenamtler der Höhenrettung und die Drohneneinheit. An mehreren Stationen sind Leistungsschauen geplant und Kinder, die sich an den einzelnen Stationen je einen Stempel abholen, können an einem Gewinnspiel teilnehmen.

Eröffnung am Freitagabend mit Innenminister Herrmann

Die zentrale Eröffnungsveranstaltung zur Feuerwehraktionswoche findet bereits am Freitagabend ab 21 Uhr in Schnaittenbach im Landkreis Amberg-Sulzbach statt. Zusammen mit Innenminister Joachim Herrmann (CSU) wird die Freiwillige Feuerwehr dort einen Vorgeschmack auf die bayernweiten Veranstaltungen geben. Alle Feuerwehren, die sich an der "Langen Nacht der Feuerwehr" beteiligen, sind auf der Internetseite des Landesfeuerwehrverbands aufgelistet.

In Bayern gibt es insgesamt 7.511 Freiwillige Feuerwehren, sieben Berufsfeuerwehren sowie 215 Werk- und Betriebsfeuerwehren. Rund 318.000 ehrenamtliche Feuerwehrleute engagieren sich im ganzen Freistaat rund um die Uhr für ihre Mitmenschen.