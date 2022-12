Spiegelglatte Straßen: Viele Unfälle zum Wochenstart

Probleme in München und Schwaben

Nicht nur Franken war am Montag vom Glatteis betroffen, auch in der Oberpfalz, in Schwaben und München gab es Probleme.

In München sprang eine Tram aufgrund der Witterungsverhältnisse aus den Gleisen. Unter anderem mit Hilfe von Muskelkraft setzten Feuerwehrleute die entgleiste Tram wieder auf die Schienen. Zwei Stunden hätten die Einsatzkräfte gebraucht, um das Fahrzeug mit Körpereinsatz, Seilwinde und weiteren Geräten wieder in die Spur zu setzen, hieß es. Wegen des Einsatzes kam es zu Staus im Berufsverkehr. In Schwaben hielten die wetterbedingten Probleme beim Eisenbahnunternehmen Go-Ahead weiter an. Auch in der neuen Woche galt rund um Augsburg nur ein stark reduzierter Fahrplan.