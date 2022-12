Faktenfuchs: Transhumanisten planen keine globale Verschwörung

Die logischen Fehler der Verschwörungserzählung

Die Feinde im eigenen Weltbild sind die Verschwörer, die eigenen Leute nicht - das zeigt das logische Problem dieses Farben-"Beweises". Damit betreibt Magnet "Rosinenpickerei", eine rhetorische Argumentationstechnik, die häufig bei Verschwörungserzählungen verwendet wird. Dabei wird nur ein bestimmter Ausschnitt der Informationen präsentiert. Fälle und Daten, die der eigenen These widersprechen, werden nicht beachtet.

Der Psychologe Sebastian Bartoschek sagt zu dem Farben-"Beweis", dass Magnets eigenes Vorurteil vermeintliche Zusammenhänge konstruiere: "Menschen können gut Muster erkennen, besser als fast jede andere Spezies. Das funktioniert aber auch so: Wenn Sie Muster suchen, dann finden Sie die."

Bartoschek weist auf eine andere logische Schwachstelle dieser Verschwörungserzählung hin, die er mit dem bekannten Gedankenexperiment von "Russells Teekanne" erklärt. Dieses soll zeigen, dass zuerst der Verursacher einer Behauptung Beweise für sie erbringen und nicht ein Gegner sie widerlegen muss. Wenn jemand sage, es fliege eine Teekanne durch den Weltraum, "dann werden wir nie beweisen können, dass sie nicht da ist", sagt Bartoschek. "Und genauso ist es bei diesen oder bei vielen Verschwörungserzählungen und erst recht bei denen, die so ein globales Vertuschungs-Netzwerk nahelegen."

Gibt es eine globale Fruchtbarkeitskrise?

Das Fundament der Verschwörungserzählung von Stefan Magnet bildet die Behauptung, dass es einen Plan gebe, die Menschheit unfruchtbar zu machen. "Europa wird unfruchtbar. Unfähig, eigene Kinder zu bekommen", sagt er etwa. Außerdem verwendet er Begriffe wie "Sterilisationsprogramme" und "Anti-Baby-Impfungen" und wiederholt bereits längst entkräftete Behauptungen zur Covid-Impfung. Ab 2045 sei "Schluss" mit natürlicher Fortpflanzung, folgert Magnet "Und dann sollen die Menschen im Labor nach transhumanistischen Wunschvorstellungen produziert werden", sagt er.

Bei seinen Ausführungen bezieht sich Magnet immer wieder auf die Aussagen der in der Fachwelt anerkannten Reproduktionsmedizinerin Shanna Swan. Die US-Amerikanerin forscht zur Anzahl der vorhandenen Spermien bei Männern, was entscheidend für die Zeugungsfähigkeit ist. Bei ihren Studien ergab sich ein weltweiter Rückgang der Spermienanzahl in den vergangenen Jahrzehnten. Tatsächlich nennt Swan immer wieder die Jahreszahl 2045. Sie sagt: Falls sich der Spermienrückgang weiterhin fortsetze, sei dann theoretisch die Nulllinie erreicht.

"Ich glaube die Aussage per se ist überinterpretiert", sagt Sabine Kliesch im Gespräch mit dem #Faktenfuchs. Kliesch ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Andrologie und leitet das Centrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie am Universitätsklinikum Münster. Die Andrologie befasst sich mit den Fortpflanzungsfunktionen des Mannes, analog zur Gynäkologie bei Frauen.

Es gebe zwar einen Abwärtstrend bei der Spermienanzahl des einzelnen Mannes, sagt Kliesch. Doch die Zahlen seien weiterhin im Normbereich.

"Sicherlich nichts, was die Menschheit mit Aussterben bedroht. Da sprechen ja auch die Zahlen der Weltbevölkerung Bände." Sabine Kliesch, Universitätsklinikum Münster

Shanna Swan macht für diesen Rückgang keine Verschwörungserzählung, sondern Chemikalien verantwortlich, die wir zu uns nehmen. Für Sabine Kliesch ist das "spekulativ". Ihrer Ansicht nach ist der ärgste Feind der männlichen Fruchtbarkeit der Mann selbst, sein Lebensstil: "Wir wissen, dass Übergewicht, Zucker-Stoffwechselerkrankungen, Nikotin-Missbrauch alles Dinge sind, die, ohne dass der Mann es mitkriegt, erheblich seine Fruchtbarkeit einschränken." Alles Störfaktoren, für die man keine Verschwörungstheorie brauche.

Korrekt ist, dass die Anzahl der Paare, die auf künstliche Befruchtung angewiesen sind, in Deutschland steigt. Im Jahr 2020 schrieben 70 deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einem gemeinsamen Papier: "Weltweit ist eine Zunahme der Infertilität zu beobachten. In Deutschland ist derzeit jedes achte Paar ungewollt kinderlos (...)". Dafür sei aber zum Beispiel eine andere Familienplanung eine Erklärung, sagt Sabine Kliesch: Sowohl die Frauen als auch die Männer mit Kinderwunsch seien über die letzten 20 Jahre deutlich älter geworden.

Transhumanisten denken bei Reproduktion eher an das Individuum als an die Weltbevölkerung

Im Transhumanismus wird über das Thema Fortpflanzung und mögliche Eingriffe darin diskutiert. Im "Transhumanist FAQ" findet man Argumentationen für Eingriffe in die Genetik, allerdings mit Beschränkungen. Es sollten nur gesundheitliche Probleme und damit mögliches Leid vermieden werden. Ein Kind nach Wunschvorstellung mit von den Eltern ausgewähltem Körperbau, Aussehen und Größe wird im "Transhumanist FAQ" nicht befürwortet. Das könne dem Kind unfairerweise Vorteile auf Kosten anderer verschaffen, wird argumentiert.

Im Transhumanismus gebe es sowieso keine große "gesellschaftliche Vision" oder einen globalen Zukunftsplan für die Fortpflanzung der Menschheit, sagt Anna Puzio. Weil es den Transhumanisten vielmehr um den eigenen, individuellen Körper als die gesamte Menschheit gehe: "Er ist sehr individuell, also eher individualistisch ausgerichtet. Eben sehr stark auf den Einzelnen fokussiert." Und im "Transhumanist FAQ" wird klargestellt: "Es muss Eltern erlaubt sein, selbst für sich zu wählen, ob, wie und mit welchen technologischen Methoden sie sich fortpflanzen wollen."

Die Szenarien von Designerbabys aus dem Labor bezweifelt Medizinerin Sabine Kliesch schon aus wissenschaftlicher Sicht. "Also das ist ein sehr, sehr weiter Weg und ich halte das für recht unrealistisch, dass das Realität werden kann." Genetik sei schwer vorhersehbar. Derzeit seien erfolgreiche künstliche Befruchtungen nach der In-vitro-Methode noch langwierig und schwierig. Die Zukunftsbehauptungen von Stefan Magnet seien deswegen schwer vorstellbar: "Das ist so ein bisschen George Orwell."

Transhumanismus wird von der extremen Rechten angefeindet

Stefan Magnet wird von Experten als "relevanter Kopf der extremen Rechten" eingeordnet, seine Plattform "Auf1" wird von Experten als "Sprachrohr rechter Verschwörungsideologen" bezeichnet. Magnet selbst bezeichnet sich als Vertreter des "Freiheitsgedankens". Bartoschek und Holnburger ordnen die Personen und Gruppen, die die Erzählung ebenfalls verbreiten, demselben Spektrum zu.

"Die Leute, die das in Umlauf bringen, die würde ich in jedem Falle in einem rechtsradikalen Raum verorten", sagt Bartoschek. Wenn Stefan Magnet in seinem Video Begriffe wie "Globalisten" oder "Hochfinanz" nenne, dann sei das struktureller Antisemitismus, sagt Josef Holnburger. Denn das zugrundeliegende Feindbild sei dasselbe.

Rechtsextremes Gedankengut sehe man ebenso an dem konstruierten Gegensatz "natürlich vs. künstlich", der in der Verschwörungserzählung eingebaut ist, sagt Holnburger. Der Transhumanismus werde als künstlich und damit als Feind von "natürlichen" Konstrukten wie Familie oder Hierarchie gelesen. "Und das sind alles Elemente, die rechte Diskurse, rechte Ideologien ausmachen."

Transhumanismus gerät lager-übergreifend ins Visier von Demokratiefeinden

Die Verschwörungserzählung zum Transhumanismus ist aber ebenso Sammelbecken für mehrere radikale Demokratiefeinde. Der Politikwissenschaftler Markus Linden schreibt von einem negativen Abgrenzungsnarrativ, "mit deren Hilfe der gemein­same Gegner in Gestalt der libe­ra­len Demo­kra­tie, ihrer Insti­tu­tio­nen und Expo­nen­tIn­nen iden­ti­fi­ziert wird".

Linden arbeitet heraus, dass diese Verschwörungserzählung auch von christlichen Fundamentalisten, linken Portalen oder "eine[r] esoterisch ausgerichtete Szene, die oberflächlich auf Achtsamkeit, Innerlichkeit, Frieden und Verständigung" rezipiert und verbreitet wird.

Diese große Bandbreite erklärt Linden mit dem anziehenden Strickmuster der Verschwörungserzählung: "Dagegen-Erzählungen können hingegen höchst unterschiedliche ideologische Lager offensiver ansprechen und geteilte Emotionen wecken. Deshalb spielen sie gerade bei der populistischen und oft antidemokratischen Agitation eine große Rolle." Der Begriff "Transhumanismus" drohe deswegen zu einem "Kampfnarrativ" für Demokratiegegner zu verkommen.