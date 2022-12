Glatteisgefahr in Bayern – Schulschließungen in Nordbayern

Während die Glatteis-Gefahr in weiten Teilen Deutschlands zurückgeht, müssen sich viele Menschen im Freistaat am Dienstag vorerst weiter darauf einstellen. Insbesondere für Landkreise im Norden Bayerns besteht eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) (Warnstufe 2) vor Glätte.

Laut dem DWD müsse das Verhalten im Straßenverkehr angepasst sowie Verzögerungen und Behinderungen im Verkehr eingeplant werden.

Kein Präsenzunterricht in Bad-Kissingen, Rhön-Grabfeld, Tirschenreuth, Main-Spessart

In einigen Landkreisen fällt wegen der hohen Glatteis-Gefahr der Präsenzunterricht heute aus. Nach aktuellem Stand gilt das für alle Schulen im Landkreis Main-Spessart, Bad Kissingen und im Landkreis Rhön-Grabfeld. In den beiden letzteren Regionen soll es jedoch Distanzunterricht geben. Im Landkreis Bad Kissingen gebe eine Notbetreuung in den Schulen, falls Kinder doch in die Schule kommen würden, heißt es.

Auch die Schulen im Landkreis Tirschenreuth bleiben heute geschlossen. "Angebote des Distanzlernens" fänden statt, heißt es auf der Website des Schulamts Tirschenreuth.

In Stadt und Landkreis Würzburg entfällt an einigen Schulen der Unterricht ebenfalls, unter anderem in Waldbüttelbrunn und Höchberg. Da an manchen Orten ein unfallfreier Schulweg nicht möglich sei, könnten die Eltern entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken wollten oder nicht, heißt es vom Staatlichen Schulamt Würzburg. Eine Notbetreuung finde immer statt, Distanzunterricht soweit möglich.

Regengebiet über Nordbayern sorgt für Glatteis

Grund für die Warnungen ist ein neues Regengebiet über dem Norden Bayerns und dem südlichen Thüringen, wie ein DWD-Meteorologe sagte. Der Richtung Osten ziehende Regen könnte in der Nacht und am Morgen wieder auf gefrorene Böden fallen und dort schnell für gefährliches Glatteis auf den Straßen sorgen. Unwetter seien nicht ausgeschlossen.

Auch für den übrigen Teil des Freistaats warnt der DWD noch bis zum Vormittag vor Glätte und Frost (Warnstufe 1). Es bestehe erhöhte Rutschgefahr. Das Verhalten im Straßenverkehr solle angepasst werden.