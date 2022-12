CO2-Ausstoß: EU einigt sich auf strengeren Emissionshandel

Die Verhandlungsführer der Europäischen Union haben sich darauf geeinigt, den Emissionshandel, das wichtigste politische Instrument zur Bekämpfung der globalen Erderwärmung, neu zu regulieren. Das teilten die tschechische EU-Präsidentschaft und der Europäische Rat am frühen Morgen mit. "Die Vereinbarung ... wird es uns ermöglichen, die Klimaziele in den wichtigsten Wirtschaftssektoren zu erreichen und gleichzeitig sicherzustellen, dass Bürger und Kleinstunternehmen wirksam unterstützt werden", sagte der tschechische Umweltminister Marian Jurecka in einer Erklärung.

Emissionshandel ist "Schlüssel zum Erreichen unserer Klimaziele"

"Der Emissionshandel ist der Schlüssel zum Erreichen unserer Klimaziele", sagte der EU-Abgeordnete Peter Liese (CDU), der die Verhandlungen für das Parlament führte. Der Kompromiss bringe Klimaschutz, aber gleichzeitig würden die Industrie sowie Bürger geschützt, die sich höhere Preise nicht leisten könnten.