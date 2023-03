Warnstreik-Ticker: Ausstand im öffentlichen Verkehr hat begonnen

21.29 Uhr: Streik keine Entschuldigung für Verspätungen im Job

Wer am Montag nicht pünktlich zur Arbeit erscheint, kann sich nicht auf den bundesweiten Verkehrsstreik berufen. Denn diese Streiks sind von langer Hand von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Bahngewerkschaft EVG geplant worden. Andere Verkehrsmittel wie Mietwagen oder Car Sharing hätten gebucht werden können. Längere Fußwege oder Fahrten mit dem Fahrrad waren einzuplanen. Auch ein Taxi auf eigene Kosten halten Arbeitsgerichte in solchen Ausnahmefällen durchaus für zumutbar. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tragen vom Grundsatz her immer das sogenannte Wegerisiko.

18.49 Uhr: Elbtunnel bleibt offen - Gericht lässt Warnstreik nicht zu

Verdi darf den Elbtunnel im Hamburg am Montag doch nicht bestreiken. Das Landesarbeitsgericht Hamburg habe entschieden, dass die Gewerkschaft eine Notdienstvereinbarung vorlegen müsse, nach der ein normaler Betrieb des Tunnels möglich ist, sagte der für die Autobahn GmbH zuständige Verdi-Vertreter Domenico Perroni der dpa. Die Entscheidung sei nicht mehr anfechtbar. Die A7 gehört zu den meistbefahrenen Autobahnen in Deutschland. Den Elbtunnel passieren täglich rund 12. 000 Fahrzeuge.

17.21 Uhr: Nahverkehr in Bayern vor dem Erliegen

Im öffentlichen Nahverkehr sind am Montag Warnstreiks in zahlreichen Städten angekündigt. Unter anderem in München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Würzburg, Schweinfurt, Bamberg, Bayreuth, Fürth, Erlangen, Ingolstadt, Passau und Landshut.

Wie stark die einzelnen Städte betroffen sind, kommt auch auf deren Nahverkehr an. Busse fallen in der Regel seltener aus, weil hier oft auch Privatunternehmen für den Nahverkehr unterwegs sind. Die Münchner Verkehrsbetriebe (MVG) kündigten an, zumindest einen Teil des Linienbetriebs aufrechterhalten zu wollen. Falls genug Personal zur Verfügung stehe, könnten einzelne Tram- und U-Bahnen auf den Linien U3 und U6 verkehren. Beim Busverkehr sieht es wahrscheinlich besser aus, denn rund die Hälfte aller Busse in München werden nicht von der MVG betrieben, sondern von privaten Firmen.

16.27 Uhr: Stillstand am Flughafen München

Am Flughafen München haben Mitarbeitende von Gepäckabfertigung und Sicherheitsdiensten bereits am Sonntag die Arbeit niedergelegt. Alleine heute beteiligten sich etwa 500 Mitarbeitende an dem Streik, schätzt Manuela Dietz von Verdi Bayern. Am Flughafen findet heute und morgen kein regulärer Passagier- oder Frachtverkehr statt. Heute sind über 700 Verbindungen von dem Streik betroffen, morgen werden es voraussichtlich nochmal so viele sein. Insgesamt könnten rund 200.000 Passagiere von dem zweitägigen Streik betroffen sein, teilt der Flughafen München in einer Pressemitteilung mit.

"Es ist sehr ruhig hier", sagte eine Flughafen-Sprecherin. Da es am Münchner Flughafen auch keinen Transitverkehr gibt, habe man bislang auch keine Feldbetten für gestrandete Passagiere aufstellen müssen. Einige Passagiere, die trotz des Streiks an den Airport gekommen sind, werden mit Bussen zu Flughäfen in der Nähe gebracht, die nicht bestreikt werden. So konnten etwa Reisende mit Ziel Antalya gegen Mittag mit einem Bus an den Flughafen Stuttgart fahren und von dort eine Maschine in die Türkei nehmen. Auch der Flughafen Memmingen hält den Flugverkehr noch aufrecht und ist Anlaufziel für einige gestrandete Passagiere aus München.

14.58 Uhr: Strack-Zimmermann: Streik völlig überdimensioniert

Beim für Montag angekündigten Streik überschreite Verdi die Grenzen. Das sagte die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann in der BR-Sendung "Der Sonntagsstammtisch". Dass der Fernverkehr deutschlandweit eingestellt werde und damit ein ganzes Land in Geiselhaft genommen werde, sei "völlig überzogen". Millionen Menschen seien der Möglichkeit beraubt, zur Arbeit oder in den Urlaub zu fahren.

Sie warf der Gewerkschaft vor, den Streik zu nutzen, um Mitglieder zu gewinnen. "Natürlich haut Verdi da auf's Blech, um zu zeigen, wie stark sie sind", so Strack-Zimmermann. Sie erwartet im Nachgang des für Montag geplanten Streiks, dass die Gewerkschaft die Maßnahmen kritisch reflektiere. Denn besonders betroffen von den Ausfällen im öffentlichen Verkehr seien Menschen, die darauf angewiesen seien. "Die Reichen holen die Autos aus der Garage", so Strack-Zimmermann. Das schade auch der Umwelt.

14.34 Uhr: Verdi-Chef Werneke verteidigt im Interview mit BR24 Streik

Verdi-Chef Frank Werneke hat bereits am Freitag im Interview mit BR24 den großangelgten Warnstreik im Verkehrssektor verteidigt. Die Arbeitgeber hätten die Beschäftigten bislang nur mit warmen Worten versucht abzuspeisen. Streiks im öffentlichen Dienst seien immer auch mit Belastungen für die Bürger verbunden – wenn sich aber im Verkehrssektor nicht verbessere, "dann wird die Qual für die Fahrgäste dauerhaft sein", so Werneke. "Es ist manchmal besser an einem Tag ein deutliches Signal zu setzen, als Probleme jahrelang ungelöst zu lassen", fügte der Verdi-Chef hinzu. Das ganze Interview gibt es hier zum Nachhören: