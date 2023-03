Flughafen München dicht: Verkehrsstreik beginnt in Bayern

Ein beispielloser Verkehrsstreik bremst morgen Deutschland aus. Am Flughafen München geht's aber auch heute schon los. Die Auswirkungen des Streiks in Bahnen und auf den Straßen werden heute schon deutlich zu spüren sein.

Warnstreik beginnt: Nichts geht mehr am Flughafen München

Am Flughafen München wird am Sonntag und Montag der reguläre Betrieb eingestellt. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Gepäckabfertigung und der Sicherheitsdienste am Flughafen München zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen.

Betroffen sind laut Flughafengesellschaft insgesamt rund 1.500 Flugverbindungen. Starts und Landungen sind demnach nur für humanitäre Flüge im Notbetrieb möglich. Passagiere, die für heute oder morgen eine Flugreise von oder nach München geplant haben, sollen sich mit ihrer Fluggesellschaft in Verbindung setzen. Der Flughafen rät ausdrücklich davon ab, am Sonntag und Montag trotz des Warnstreiks zum Airport zu fahren.

Flughafen-Chef Jost Lammers sagte, die von Verdi angekündigte Arbeitsniederlegung stelle eine "beispiellose Eskalation dar und ist überzogen und völlig unverhältnismäßig". Das Drehkreuz München mit internationalen und interkontinentalen Verbindungen "wird praktisch stillgelegt. Damit entsteht ein immenser wirtschaftlicher Schaden, ganz abgesehen vom Imageschaden für unseren Wirtschaftsstandort Deutschland", kritisierte er.

Insgesamt werden an den beiden Streiktagen am Münchner Flughafen 200.000 Passagiere betroffen sein. Am Montag wird dann auch der Nürnberger Flughafen bestreikt. In Memmingen wird dagegen normal geflogen, wie der dortige Airport betont.

Bahn: Es wird voll in den Fernzügen

Viele Reisende dürften daher heute vom Flugzeug auf die Bahn umsatteln. In den Bahnen macht sich der Streik aber schon seit gestern bemerkbar. "Schon jetzt stellt die DB vor dem bundesweiten Warnstreik der EVG am Montag ein deutlich erhöhtes Fahrgastaufkommen und eine hohe Auslastung der Züge insbesondere im Fernverkehr fest", teilte ein Bahnsprecher am Samstag mit. Man empfehle Reisenden deshalb, einen Sitzplatz zu reservieren. "Zugreisende werden außerdem gebeten, am Sonntag so früh wie möglich ihr vorgesehenes Fahrtziel zu erreichen, da es bereits am Abend zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr kommen kann", hieß es weiter.

Was die Tickets angeht, reagiert die Bahn flexibel. Für heute, Montag und Dienstag gebuchte Tickets können im Fernverkehr bis einschließlich Dienstag der Woche drauf (04.04.2023) flexibel genutzt werden, wenn sie vor dem 23. Februar gebucht wurden. Sitzplatzreservierungen können laut Bahn kostenfrei storniert werden.

Lastwagenverkehr am Sonntag möglich – kommt es zu Staus?

Nicht nur in der Bahn, sondern auch beim Güterverkehr auf der Straße demonstrieren die Verantwortlichen Pragmatismus. Da für Montag ein Verkehrsinfarkt befürchtet wird, hatte das bayerische Innenministerium bereits am Freitag angekündigt, das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen heute von der Polizei nicht kontrollieren zu lassen.

Viele weitere Bundesländer zogen am Samstag nach und teilten ihrerseits mit, das Fahrverbot de facto auszusetzen, darunter Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, das Saarland, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt. Für eine solche Ausnahme hatten sich zuvor Spediteure, Handel und auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) eingesetzt.

Obacht heißt es auf der A9 bei München. Hier wird die Autobahn wegen einer Demonstrationsversammlung am Mittag voraussichtlich stadteinwärts zwischen dem Autobahnkreuz München-Nord und der Anschlussstelle München-Schwabing sowie stadtauswärts zwischen München-Schwabing und Frankfurter Ring gesperrt.

Der Verzicht auf Kontrollen des Lkw-Fahrverbotes wird nach Ansicht des Verband Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen nicht zu Staus auf den Autobahnen führen. "Wir werden ein paar hundert Lkw morgen mehr auf der Autobahn sehen. Es ist aber nicht so, dass wir Staus befürchten müssen", sagte Marcus Hover, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Verbandes VVWL NRW am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Diese Maßnahme in mehreren Bundesländern sei zwar eine Erleichterung, komme aber für die Branche sehr, sehr spät.

Bundesweiter Verkehrsstreik am Montag

Am morgigen Montag bieten die Gewerkschaften dann großes Besteck auf. Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) bestreiken den gesamten Verkehrssektor. Fern-, Regional-, und S-Bahnverkehr auf der Schiene wird ebenso bestreikt wie nahezu sämtliche deutsche Flughäfen. Auch die Schifffahrt ist betroffen sowie die Autobahngesellschaft.

Im öffentlichen Nahverkehr sind Warnstreiks in zahlreichen Städten angekündigt. Unter anderem in München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Würzburg, Schweinfurt, Bamberg, Bayreuth, Fürth, Erlangen, Ingolstadt, Passau und Landshut.

Wie stark die einzelnen Städte betroffen sind, kommt auch auf deren Nahverkehr an. Busse fallen in der Regel seltener aus, weil hier oft auch Privatunternehmen für den Nahverkehr unterwegs sind. U-Bahnen nehmen dagegen oft den Betrieb aus Sicherheitsgründen am Morgen gar nicht erst auf. Und anders als bei letzten Warnstreik im Nahverkehr bringen S-Bahnen und Regionalzüge diesmal keine oder kaum Entlastung.