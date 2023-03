> Wirtschaft > Großer Warnstreik legt öffentlichen Verkehr am Montag lahm

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wollen am Montag mit einem ganztägigen Streik den Verkehr in Deutschland weitgehend lahmlegen. Die Arbeitsniederlegungen sollten am Montagmorgen 0 Uhr beginnen.