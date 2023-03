> Erneuter Polizeieinsatz: Schüsse an Münchner U-Bahnhof

Erneuter Polizeieinsatz: Schüsse an Münchner U-Bahnhof

Am Mittwochabend hat es in München einen Großeinsatz der Polizei am U-Bahnhof Freimann gegeben. Ein Mann wurde festgenommen, nachdem er mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgegeben haben soll. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.