Superstreiktag am Montag - Was Reisende wissen müssen

Deutschland dürfte an diesem Montag in weiten Teilen ins Verkehrschaos stürzen. Mit einem doppelten Warnstreik wollen die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi den Verkehr in der Bundesrepublik größtenteils lahmlegen. Ausfälle und Verspätungen betreffen Millionen Reisende und Pendler - ein Überblick:

Welche Bereiche werden betroffen sein?

Der öffentliche Verkehr wird in großem Umfang betroffen sein - und mit bestimmten Autobahnen auch ein Teil des Autoverkehrs. Die EVG bestreikt die Bahn, so dass der Betrieb im Fern-, Regional-, und S-Bahn-Verkehr stillsteht. Bestreikt werden - außer in Berlin - in großem Umfang auch die deutschen Flughäfen. Laut Flughafenverband ADV können etwa 380.000 Geschäfts- und Privatreisende nicht abheben. So wird auch am größten Airport in Frankfurt der Passagierverkehr zum Erliegen kommen.

Am Münchner Flughafen sind die Beschäftigten sowohl am Sonntag als auch am Montag zum Ausstand aufgerufen. Stark eingeschränkt werden soll auch die Binnenschifffahrt.