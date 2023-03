Warnstreik im Verkehr: Das kommt auf Bayern am Montag zu

Wohl dem, der die Möglichkeit hat, von zu Hause aus zu arbeiten. Ein anstrengender Tag dürfte es hingegen für Pendler und Reisende werden. Nahezu der gesamte öffentliche Verkehr steht bundesweit aufgrund des gemeinsamen Warnstreiks der Gewerkschaften Verdi und EVG still. Bei der Bahn geht nichts mehr, fast alle Flughäfen sind dicht, darunter auch München und Nürnberg. Auch der öffentliche Nahverkehr wird bestreikt.

Am Montagvormittag gegen 09.30 Uhr sendet BR24live ein Update zum Streik, eingebettet über diesem Artikel.

Warnstreik bei der Bahn: Regional- und Fernzüge stehen still

Der Verkehrs-Warnstreik am Montag wird im Freistaat massive Auswirkungen haben. In der Nacht auf Montag um 00.00 Uhr soll es losgehen – 24 Stunden soll der Ausstand andauern. Im Fernverkehr fallen alle Züge aus, die Bahn verzichtet auf einen Ersatzfahrplan. Auch im Regional- und S-Bahn-Verkehr ist größtenteils mit Zugausfällen zu rechnen.

Der Streikaufruf der EVG gilt auch für die Bayerische Regiobahn, für Agilis und die Länderbahn. Nicht auf dem Streikplan stehen der Alex und "Go Ahead". Auch bei diesen beiden Betreibern könne es jedoch zu erheblichen Einschränkungen kommen, wenn die für den Verkehrsablauf wichtigen Stellwerke auf Grund des Streiks nicht besetzt werden könnten – heißt es auf Nachfrage von der EVG.

Der grenzüberschreitende Zugverkehr ist zum Teil ebenfalls betroffen. Zwischen Deutschland und Österreich fahren am Montag keine Züge. Die tschechische Staatsbahn Ceske Drahy (CD) rechnet damit, dass alle grenzüberschreitenden Regional- und Fernzüge an diesem Tag nur innerhalb Tschechiens fahren werden. Auch die Schweizerischen Bundesbahnen gehen davon aus, dass ihre Züge nicht bis nach München fahren, wenn am Montag zum Beispiel Fahrdienstleiter streiken.

Streik im Nahverkehr in nahezu allen bayerischen Städten

Im öffentlichen Nahverkehr sind Warnstreiks in zahlreichen Städten angekündigt. Unter anderem in München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Würzburg, Schweinfurt, Bamberg, Bayreuth, Fürth, Erlangen, Ingolstadt, Passau und Landshut.

Wie stark die einzelnen Städte betroffen sind, kommt auch auf deren Nahverkehr an. Busse fallen in der Regel seltener aus, weil hier oft auch Privatunternehmen für den Nahverkehr unterwegs sind. U-Bahnen nehmen dagegen oft den Betrieb aus Sicherheitsgründen am Morgen gar nicht erst auf. Und anders als bei letzten Warnstreik im Nahverkehr bringen S-Bahnen und Regionalzüge diesmal keine oder kaum Entlastung.

Die Münchner Verkehrsbetriebe (MVG) kündigten an, zumindest einen Teil des Linienbetriebs aufrechterhalten zu wollen. Falls genug Personal zur Verfügung stehe, könnten einzelne Tram- und U-Bahnen auf den Linien U3 und U6 verkehren. Beim Busverkehr sieht es wahrscheinlich besser aus, denn rund die Hälfte aller Busse in München werden nicht von der MVG betrieben, sondern von privaten Firmen.

In Regensburg werden lediglich einige wenige Regionalbusse des RVV wie gewohnt fahren. Aus Passau und Landshut heißt es, dass am Montag zwei Drittel der Buslinien ausfallen werden. Notfallpläne sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen. Im Landkreis Bamberg werde es zu massiven Fahrtausfällen auf allen Linien der OVF (Omnibusverkehr Franken GmbH) kommen, teilt das dortige Landratsamt mit.

Flughäfen in München und Nürnberg dicht

Flugreisende müssen in München bereits schon seit Sonntag auf dem Boden bleiben, hier dauert der Streik bis zum späten Montagabend. Insgesamt sind dort rund 200.000 Passagiere betroffen. Am Montag wird dann auch der Nürnberger Flughafen bestreikt. Deutschlandweit werden alle großen Flughäfen bestreikt außer dem Berliner Hauptstadtflughafen BER – darunter auch das große internationale Drehkreuz, der Flughafen Frankfurt. Der Flughafen Memmingen ist vom Streik nicht betroffen.

Kommt der Verkehrsinfarkt? ADAC erwartet viele Staus

Weitere Warnstreikziele sind die Autobahnmeistereien Fischbach, Kempten und Niederbayern, die Autobahn GmbH des Bundes in Rosenheim, München und Niederbayern sowie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in der Oberpfalz und Niederbayern. Große Auswirkungen auf die Wasserstraße Main hat der Streiktag nicht, weil die Schifffahrt ohnehin wegen einer Schleusensanierung gestoppt wurde.

Der ADAC Südbayern erwartet erhebliche Verkehrsstaus in und um die Ballungsgebiete. Überall, wo es sonst Staus gebe, werde sich das potenzieren, sagt ein Sprecher. Wer nicht im Homeoffice bleiben könne, müsse sehr viel mehr Zeit einplanen.

Zunächst war befürchtet worden, dass sogar Tunnel gesperrt werden müssten, weil diese nicht mehr überwacht werden könnten. Die Autobahngesellschaft wies diese Befürchtung zurück und verwies auf geplante Notdienstvereinbarungen.

Wer am Montag mit dem Fahrrad statt Bus und Bahn zu Arbeit und Schule möchte, sollte sich warm und wasserdicht anziehen. Der Deutsche Wetterdienst erwartet im Tagesverlauf für Bayern wiederholt Schneeschauer, in tiefen Lagen Schneeregenschauer bei maximal 3 bis 8 Grad und einen frischen Nordwestwind.

Was gilt für Arbeitnehmer und Schüler, die auf Bus und Bahn angewiesen sind?

Grundsätzlich sei ein Streik im Verkehr keine Entschuldigung, um zu spät zu kommen, sagt die Arbeitsrechtsexpertin der IHK Schwaben, Hanna Schmid. "Um auch am Tag des Streiks pünktlich zu sein, müssen sich Beschäftigte rechtzeitig auf den Weg machen." Gleichzeitig empfiehlt sie Unternehmen, frühzeitig über Lösungen zu sprechen. Wo möglich, könnten Verspätungen über Gleitzeit- und Arbeitszeitkonten ausgeglichen werden.

Schülerinnen und Schüler können unter bestimmten Bedingungen dem Unterricht fern bleiben, wie Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) erklärte. "Für Schülerinnen und Schüler, die wegen ausfallender Busse und Bahnen nicht zur Schule kommen können und sonst keine Fahrtmöglichkeit haben, gibt es Sonderregelungen: Sie können am Montag zuhause bleiben." Dann müsse aber die Schule informiert werden. Schulbusse werden allerdings häufig von privaten Unternehmen gefahren, deren Beschäftigte nicht zum Warnstreik aufgerufen sind.

Einige Schulen stellen am Montag vom Präsenz- auf Distanzunterricht um, wie etwa das Augsburger Maria Stern Gymnasium oder die Heinrich-von-Buz sowie die Agnes Bernauer Realschule. In den Schulen sei aber für eine Notbetreuung all jener Schülerinnen und Schüler gesorgt, die trotz Streiks erscheinen. Aus München hieß es, betroffene Lehrer und Schüler seien angehalten "alternative Transportmittel zu organisieren, um am Montag regulär im Unterricht anwesend sein zu können". Allerdings seien die Lehrkräfte auch angehalten, im Fall von Verspätungen "nachsichtig zu sein".

Die Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr werden sich auch auf den Betrieb vieler Kitas auswirken. Aufgrund der Streiks werden viele Kita-Beschäftigte ihre Arbeitsstätte nicht oder nicht rechtzeitig erreichen.

Was ist der Stand in den Tarifverhandlungen?

Der große gemeinsame Streiktag ist eine länger geplante, aber zunächst einmalige Aktion der beteiligten Gewerkschaften. Verdi will mit dem Warnstreik pünktlich zum Start der dritten Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst am Montag in Potsdam den Druck auf die Kommunen und den Bund erhöhen. Wenn sich beide Seiten nun in Potsdam einigen, könnte die Eisenbahngewerkschaft EVG mögliche weitere Bahnstreiks ohnehin nicht mehr im Schulterschluss mit Verdi machen. Aber angesichts der konfrontativen Situation sind weitere Ausstände auch im öffentlichen Dienst längst nicht vom Tisch.

Die EVG kämpft mit rund 50 Eisenbahn-Unternehmen um mehr Geld - besonders im Blick: die Deutsche Bahn. Bei den Eisenbahnen beginnt die zweite Verhandlungsrunde kommende Woche. Mit der Deutschen Bahn will die EVG in diesem Rahmen Ende April wieder zusammen kommen. Zeit für weitere Bahn-Warnstreiks ist also vorhanden.