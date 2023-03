Warnstreik-Ticker: Regionalverkehr läuft vereinzelt wieder an

15.14 Uhr: In München fehlten nur vereinzelt Kinder beim Unterricht

Nach Auskunft des Münchner Referats für Bildung und Sport konnten streikbedingt nur vereinzelt Kinder nicht am Unterricht teilnehmen. In diesen Einzelfällen werde das Unterrichtsmaterial in Mebis, dem Internetportal des bayerischen Kultusministeriums, zur Verfügung gestellt. Unterrichtsausfälle seien nicht bekannt geworden.

15.08 Uhr: Keine nennenswerten Streik-Auswirkungen im Landkreis Landsberg

Die Warnstreiks im öffentlichen Verkehr haben im Landkreis Landsberg bisher zu keinen größeren Komplikationen geführt. So habe man keine Meldungen bekommen, wonach Menschen nicht von A nach B hätten kommen können, sagte eine Sprecherin des Landratsamts dem BR. Man gehe davon aus, dass die gute Kommunikation im Vorfeld der Streiks dazu geführt habe, dass die Menschen sich für den Montag alternative Fortbewegungsmöglichkeiten gesucht haben.

So hatte das Landratsamt bereits Ende vergangener Woche alle Schulen informiert, so dass Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern sich auf die Streiks einstellen konnten. Bestreikt wird unter anderem die Regionalverkehr Oberbayern GmbH (RVO), die zahlreiche Verbindungen im Landkreis Landsberg bedient.

15.01 Uhr: Nur in wenigen Großstädten deutlich mehr Stau - München und Nürnberg wetterbedingt stärker betroffen

Der bundesweite Warnstreik hat in der morgendlichen Rushhour nur in wenigen deutschen Großstädten und Regionen für große Staus gesorgt. Lediglich in vier von 27 Städten lag die durchschnittliche Fahrzeit um mehr als 10 Prozent höher als zuletzt, wie eine Auswertung des Verkehrsdatenspezialisten TomTom für die DPA ergab. In einzelnen Städten gab es allerdings auch Abweichungen nach unten im Vergleich zu den vorhergegangenen Montagen.

Die stärksten Zuwächse bei der nötigen Fahrzeit ergaben sich in München mit 28 Prozent, Nürnberg mit 19 und Freiburg mit 18 Prozent. "Zu teils langen Staus und großen Zeitverlusten kam es überall dort, wo zum Streik noch schlechtes Wetter hinzugekommen ist", sagte Ralf-Peter Schäfer von TomTom. Insgesamt zeigten die Zahlen, wie hoch das Potenzial von Homeoffice und gut geplanter Mobilität sei. Trotz der massiven Einschränkungen sei es "in den meisten Städten nicht zum befürchteten Verkehrsinfarkt gekommen, weil Autofahrerinnen und Autofahrer ihre Fahrten bewusst geplant und auf unnötige Fahrten verzichtet haben" oder diese verschoben hätten.

14.50 Uhr: Gewerkschaften mit Streikbeteiligung in Augsburg zufrieden - Morgen normaler Verkehrsstart erwartet

Mit ihrem Aufruf zum Warnstreik haben die Gewerkschaften ver.di und EVG den öffentlichen Nahverkehr in Augsburg und Schwaben weitgehend lahmgelegt. Ab 15 Uhr sollen zumindest wieder die Busse von "Regionalbus Augsburg" RBA wieder ausrücken, weil die Gewerkschaft EVG dort nur von 3 bis 15 Uhr zum Warnstreik aufgerufen hatte.

"Wir sind mega-zufrieden", sagt Geschäftsstellenleiter Michael Ferber von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) in Augsburg. Eine so hohe Streikbeteiligung habe er in den vergangenen 18 Jahren nicht erlebt. Der "grobe Nadelstich" des Warnstreiks notwendig gewesen. Vor der kommenden Verhandlungsrunde am Donnerstag sei auch die Stimmung bei den ver.di-Mitgliedern "angespannt", sagte Gewerkschaftssekretärin Katharina Wagner im BR-Interview. Kein einziges Fahrzeug habe heute das Depot verlassen. Das zeige schon, wie hoch die Streikbeteiligung derzeit sei.

Für den Dienstag rechnet der Augsburger Stadtwerke-Sprecher Jürgen Fergg mit einem "völlig normalen Betriebsstart". Auch weil der Nahverkehr nun schon zum dritten Mal bestreikt wurde, seien keine besonderen Umstände abzusehen.

14.14 Uhr: In Ingolstadt fahren nur vereinzelt Busse

Der Warnstreik im Nahverkehr hat in Ingolstadt große Auswirkungen. Wie ein Sprecher der Stadt dem BR mitteilt, können rund 90 Prozent des Busverkehrs im Stadtgebiet Ingolstadt heute nicht gefahren werden, da neben dem Stadtbus Ingolstadt auch der private Anbieter RegionalBus Augsburg komplett bestreikt wurde. "Einzelne Verbindungen, die von anderen privaten Unternehmen übernommen werden, konnten durchgeführt werden", so der Sprecher.

In Ingolstadt rechnet man bis Betriebsende um zirka 1 Uhr mit erheblichen Einschränkungen, so dass Auswirkungen auch am morgigen Dienstag nicht völlig ausgeschlossen sind. Die Gewerkschaft NahVG bestätigt eine Streikbeteiligung von etwa 70 Prozent. Über Verdi sei nur ein kleiner Teil organisiert, nämlich rund 20 Beschäftigte, diese hätten sich alle am Streik beteiligt, so eine Verdi-Sprecherin auf BR-Anfrage.

14.08 Uhr: Vorerst keine Annäherung in dritter Tarifrunde - Schlichtung am Horizont

Bei der von bundesweiten Warnstreiks begleiteten dritten Tarifrunde für die Angestellten von Bund und Kommunen ist bislang keine Annäherung in Sicht. Die kommunalen Arbeitgeber wollen zunächst kein weiteres Angebot vorlegen. Verdi und Beamtenbund fordern über eine Laufzeit von zwölf Monaten 10,5 Prozent, monatlich jedoch mindestens 500 Euro mehr für die rund 2,4 Millionen Angestellten von Bund und Kommunen. Bund und Kommunen bieten fünf Prozent für 27 Monate. Sie lehnen einen monatlichen Mindestbetrag als Inflationsausgleich für untere Lohngruppen ab.

Sollten sich die Tarifparteien in der dritten Tarifrunde, die bis Mittwoch geplant ist, nicht einigen, könnte auf ein Scheitern die Schlichtung folgen. Sie könnte von einer der Tarifparteien am Tag nach dem Ende der Tarifrunde, also etwa am Donnerstag, angerufen werden. Spätestens am 6. April müsste dann die Schlichtung beginnen. Während des Schlichtungsverfahrens gilt die Friedenspflicht. Die Schlichtungskommission ist paritätisch mit Gewerkschaften und Arbeitgebervertretern besetzt und tagt an einem geheim gehaltenen Ort.

Spätestens am 13. April müsste eine Schlichtungsempfehlung vorliegen. Die Tarifparteien hätten 24 Stunden Zeit, über Annahme oder Ablehnung zu entscheiden. Spätestens am 18. April müssten die Wiederaufnahmeverhandlungen starten.

13.53 Uhr: Bayerischer Einzelhandel stark vom Warnstreik betroffen

Bayerns Einzelhandel bekommt Warnstreik deutlich zu spüren. Der Anbieters Hystreet, der die Besucherfrequenzen in Einkaufsstraßen misst, stellte fest, dass die Zahlen in vielen bayerischen Shoppingmeilen teils stark hinter den für den Wochentag typischen Werten zurückblieben.

Viele größere Häuser etwa in München arbeiteten nur mit einer Notbesetzung, sagte ein Sprecher des Handelsverbandes Bayern. In wenigen Fällen blieben Geschäfte auch geschlossen. Vor allem in Großstädten und dort im Innenstadtbereich rechnete er mit deutlich weniger Käuferinnen und Käufern.