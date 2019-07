Faktenfuchs: Die Wahrheit ist nicht immer einfach

Rund um Wahltermine und große öffentliche Debatten, aber auch für ganz alltägliche, wiederkehrende Falschinformationen wird bei BR24 das Team Faktenfuchs aktiv. Wenn zur bayerischen Landtagswahl 2018 und zur Europawahl im Mai gefälschte Wahlplakate, Statistiken oder irreführende Behauptungen in sozialen Netzwerken verbreitet werden oder gegen Politiker und Parteien gehetzt wird. Aber auch, wenn auf Facebook gefragt wird "Rotten schwarze Eichhörnchen die roten aus?" oder "Werden Küken wirklich geschreddert?"

💡 Das #Faktenfuchs-Team geht Fragen nach, die in den Social-Media-Timelines auftauchen oder sich aus dem aktuellen Tagesgeschehen ergeben. Im Breaking-News-Fall prüfen die Experten Bilder und Videos auf ihre Echtheit. Bei Spezialthemen stehen zudem alle Fach-Journalisten im BR bereit, ihr ganzes Wissen in eine Faktenfuchs-Recherche zu stecken. Bei der Verbreitung der Faktenchecks hilft der #factfox, ein digitaler Helfer für Social-Media-Redakteure - so kam auch der Fuchs zum Team 🦊

Eichhörnchen? Küken? Solche Themen sind bei genauer Prüfung alles andere als nebensächlich: Der Faktencheck zum Eichhörnchen zeigte beispielsweise, wie lange sich Geschichten halten, obwohl sie längst widerlegt sind. Im Netz wirken diese Themen als "Longtail": Scheinbare Nischenthemen stoßen so langfristig auf anhaltend großes Interesse, in Suchmaschinen halten sich die Beiträge über Jahre oben. Denn - wieder im konkreten Fall - die Legende vom aggressiven Eichhörnchen ist am Ende gar nicht harmlos, sondern eine xenophobe Fabel. Schon der Format-Pilot zeigte zudem exemplarisch: Fakenews wirken auf sehr vielen Ebenen. Die Recherche berührte Fragen der Ökologie, der Genetik und der Soziologie und zeigte so: "Die Wahrheit ist nicht immer einfach". Und die Mär vom Schreddern der Küken lehrte: Ungenauigkeiten stören vor allem diejenigen, die betroffen sind von solchen "Fakenews". Im Fall des Küken-Schredderns waren dies vor allem Bäuerinnen und Bauern.

Wie kommen wir an unsere Themen?

Den Impuls für unsere Themen geben häufig unsere Nutzer selbst - für das Format Faktenfuchs ist das ein wesentlicher Baustein. Die NutzerInnen schreiben uns dabei direkt an (auf Twitter @faktenfuchs) oder kommentieren unter unsere Beiträge auf Facebook, Twitter, Instagram und Youtube. Kürzlich haben wir uns zum Beispiel angeschaut, ob der Antrieb mit Wasserstoff eine Alternative zu Elektromobilität darstellen kann. Mehrere Nutzer hatten sich das zuvor in unseren Kommentarspalten gefragt.