Social Listening bei BR24: Hören, wo die viralen Themen wachsen

Die Farben am linken Rand der Treffer geben dabei Emotionen - "Sentiments" - in den Online-Inhalten wieder. Der Algorithmus checkt, welche Schlüsselwörter im Text und in den Social Media-Reaktionen vorkommen: Rot steht für wütende Reaktionen, gelb eher für neutrale, grün für zustimmende Reaktionen. Die einzelnen Treffer - im Screenshot in Blau - sind Links zu den jeweiligen Plattformen, zum Beispiel Youtube, Twitter, Facebook oder auch Websites von Newsanbietern wie dem britischen "The Guardian".

Was ist Social Listening und warum fallen dort Themen viel früher auf?

Digitales Social Listening ist sehr viel breiter und systematischer aufgestellt, als dies einzelnen Personen oder Gruppen möglich ist. Grundlage sind bei BR24 insgesamt ca. 400 Millionen Quellen im Netz: soziale Plattformen, Foren, Webseiten und Blogs. Um die richtigen Inhalte herauszufischen aus diesem Meer von Daten, besteht das Programm aus Suchanfragen, die wiederum selbst aus hunderten Schlagwörtern zusammengesetzt sind.

Im Listening-Center von BR24 gibt es derzeit über 140 aktive Suchen, jede davon umfasst an die 300 Schlagwörter. Zur "Niederbayern"-Suche gehören beispielsweise die Namen von niederbayerischen Politikern, Prominenten, Orten, Facebook-Gruppen und Vereinen. Die leitenden Redakteure vor Ort, genannt Chefs vom Dienst (kurz CvDs), kombinieren die eigenen Recherchen mit den Anregungen aus dem Listening, über die BR24 täglich auch via Mail informiert.

Listening im Redaktionsalltag

Die Software ist bei BR24 seit August 2018 am Start - rechtzeitig zur bayerischen Landtagswahl. Eines der ersten auffälligen Muster war: Videos, die AfD-nahe Seiten und Blogs verteilten, fielen besonders oft in den Hitlisten auf. "Warum ist die AfD in den Sozialen Medien aktiver und oft auch erfolgreicher als andere Parteien?" war die Frage, die sich für die Redaktion daraus ableitete. Das Team des "Faktenfuchs" recherchierte mithilfe des neuen Listening-Centers und fand Antworten. Die Dominanz der AfD in den sozialen Medien war dabei ein Trend, der auch in anderen Tools auffallen konnte. Die Spezialität des Listenings bei BR24 aber ist es mehr und mehr, seine Antennen auf Bayern zu lenken.

Alle Antennen auf Bayern