Faktenfuchs: Werden Auslandsrumänen an Abstimmung gehindert?

Zu viele Menschen, die ihre Stimme abgeben wollen - und zu wenig Zeit. Ist das Absicht? Das zumindest werfen einige der rumänischen Regierung vor. Vor Konsulaten und Botschaften des Landes in Deutschland und anderen EU-Ländern, etwa Großbritannien, standen viele Menschen Schlange - und befürchteten, nicht mehr zum Zug zu kommen.

In Rumänien sollen sich die Bürger nämlich gleichzeitig zur EU-Wahl in einem Referendum zu einer umstrittenen Justizreform äußern. Die sozialdemokratische Regierung dort will Korruptionsdelikte nachträglich legalisieren. Die Abstimmung findet parallel zur EU-Wahl statt - also in denselben Wahllokalen.

Die deutschen Behörden sind dabei für die Schlangen nicht verantwortlich. Auslandsrumänen in Deutschland, die deutsche Abgeordnete wählen, gehen dafür in deutsche Wahllokale. Wollen sie rumänische Abgeordnete wählen und für den Volksentscheid abstimmen, müssen sie sich an die jeweiligen Konsulate wenden.