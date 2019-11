Faktenfuchs: Wie man falsche Netz-Inhalte erkennt

Im Netz kursieren ständig Falschmeldungen - häufig mit dem Ziel, jemanden zu diskreditieren. In München sorgte Anfang November ein YouTube-Video für Aufregung, das mehrere dunkelhäutige Männer zeigt, die angeblich in der Münchner Fußgängerzone randalieren. Das Video ist zwar echt, ist aber nicht im November 2019 in München entstanden, sondern im März 2018 in Florenz, wie die Polizei München auf ihrem Twitter-Account schrieb.