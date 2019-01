Gewalt gegen Rettungskräfte: Das sagen die Zahlen

Bayerisches Rotes Kreuz: "Hohe Dunkelziffer"

Beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK) meldeten die Rettungskräfte für das vergangene Jahr in einem internen Meldesystem 99 Übergriffe. Bei etwa zwei Millionen Einsätzen im Jahr sei das auf den ersten Blick nicht besonders viel - im Vergleich zum Vorjahr sogar weniger, sagte Sohrab Taheri-Sohi vom BRK. "Jeder Angriff ist aber ein Angriff zu viel." Er wies dabei auch auf eine hohe Dunkelziffer hin: Viele Kollegen meldeten Vorfälle nicht, weil sie Attacken in ihrem Beruf als normal empfänden oder das Gefühl hätten, Strafanzeigen bei der Polizei bringen häufig nichts. Wie die Auswertung außerdem zeigt, waren mehr als die Hälfte der Angreifer alkoholisiert.

NRW-Studie zur Gewalt gegen Einsatzkräfte

Deutlicher zeigt sich das Ausmaß der Übergriffe in einer Untersuchung, die die Situation in Nordrhein-Westfalen beleuchtet. Sie wurde unter anderem vom Innenministerium des Landes in Auftrag gegeben und Anfang 2018 veröffentlicht. Die Erkenntnisse darin decken sich auch mit den Erfahrungen des bayerischen Notarztes auf Twitter.

In einer Umfrage wurden über 800 Einsatzkräfte zu ihren Gewalterfahrungen im Dienst befragt. So stellten die Forscher unter anderem fest, dass Rettungsdienste deutlich häufiger attackiert wurden als Feuerwehrleute. Von den befragten Rettungsdiensten, also Notärzten und Sanitätern, gaben 92 Prozent an, innerhalb der zurückliegenden zwölf Monate zum Beispiel beleidigt oder bedroht worden seien. Jeder Vierte bestätigte, Opfer körperlicher Angriffe geworden zu sein. Die Angreifer seien in den meisten Fällen die Patienten selbst und viele seien alkoholisiert.

Kritik an Polizeilicher Kriminalstatistik

Die Zahlen aus der polizeilichen Kriminalstatistik halten die Autoren der NRW-Studie für "nicht aussagekräftig", sie seien kaum mit der direkten Befragung von Betroffenen vergleichbar. Ebenso wie das Bayerische Rote Kreuz wiesen die Forscher bei den Daten der Polizei auf ein "erhebliches Dunkelfeld" hin - also Fälle, in denen Rettungskräfte erst gar keine Anzeige erstatteten und die demnach nicht in der Statistik auftauchen.

"Die polizeiliche Kriminalstatistik des Landes Nordrhein-Westfalen erfasst die offiziell registrierte (d.h. angezeigte) Gewalt. Die sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene erscheinende Kriminalstatistik gibt Aufschluss über die polizeilich registrierte Kriminalität des vorangegangenen Jahres. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass es sich lediglich um die Fälle handelt, die der Polizei zur Kenntnis gebracht, also in diesem Zeitraum angezeigt wurden."Studie vom Januar 2018, Gewalt gegen Einsatzkräfte der Feuerwehren und Rettungsdienste in Nordrhein-Westfalen

In der NRW-Studie gaben zum Beispiel etwa 80 Prozent der betroffenen Einsatzkräfte an, einen Übergriff gar nicht erst gemeldet zu haben. Die meisten hielten die Tat für nicht schlimm genug oder meinten, dass sich an der Situation ohnehin nichts ändern würde.

Der Befragung zufolge sind also tatsächlich viele Rettungskräfte, allen voran Notärzte und Sanitäter, von Übergriffen im Dienst betroffen. Die Gewalt habe im Vergleich zu einer ähnlichen Studie aus dem Jahr 2011 aber nicht zugenommen:

"Die vorliegende Untersuchung sollte Aufschluss darüber geben, ob die Gewalt gegen Einsatzkräfte zugenommen hat. Vergleicht man die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung mit der Studie aus dem Jahr 2011, lassen sich solche Entwicklungstendenzen nicht erkennen." Studie vom Januar 2018, Gewalt gegen Einsatzkräfte der Feuerwehren und Rettungsdienste in Nordrhein-Westfalen

Vergleichbare Ergebnisse für Bayern?

Eine vergleichbare Studie für den Freistaat sei dem Bayerischem Innenministerium nicht bekannt. Ein Sprecher teilte auf Nachfrage mit: "Es wären auch keine entscheidend anderen Ergebnisse im Vergleich zu NRW zu erwarten."

Fazit: Zahlen zu Übergriffen gegen Rettungskräfte gibt es von unterschiedlichen Seiten, zum Beispiel aus der Kriminalstatistik der Polizei, wissenschaftlichen Studien oder internen Meldesystemen wie die des Roten Kreuzes. Einen drastischen Anstieg stellt keine dieser Erhebungen fest.

Die Zahlen der Kriminalstatistik werden häufig kritisiert, da sie lediglich Fälle erfasst, die bei der Polizei angezeigt wurden. Alle Beteiligten weisen auf ein Dunkelfeld hin, da Betroffene Attacken nicht immer meldeten. Eine aktuelle Studie für Nordrhein-Westfalen kommt zu dem Schluss: Besonders Notärzte und Sanitäter sind von Übergriffen betroffen. Die Gewalt hat - im Vergleich zu einer ähnlichen Studie von 2011 - aber nicht zugenommen.