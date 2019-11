Faktenfuchs: Kobalt-Nachfrage steigt wegen der E-Mobilität

Schnellarbeitsstahl (High Speed Steel = HHS) umfasst 2,6 Prozent der Verwendung von Kobalt. HSS-Schneidwerkzeuge werden gewöhnlich als Bohrer, in Gewindeschneidwerkzeugen, Sägeblättern und Fräsern eingesetzt. Wie wir vom Unternehmen Bosch erfuhren, wird Kobalt dort nicht nur für Akkus, sondern auch bei Magneten verwendet, zur Aushärtung oder als Haftvermittler beim Verbinden von Werkstoffen.

Ja, im Auto mit Verbrennungsmotor steckt auch Kobalt

Ein BMW-Sprecher teilte auf Anfrage mit, Kobalt würde neben den Batteriespeichern von E-Autos und Plug-In-Hybriden auch in Reifen als Haftvermittler verwendet. Weiter wollte man sich auch auf Nachfrage nicht äußern. Der Automobilzulieferer Schäffler schwieg gänzlich zum Thema. Antworten fanden wir beim Umweltbundesamt (UBA).

In einem Projekt zur Rückgewinnung strategisch wichtiger Rohstoffe aus Altfahrzeugen konnte Kobalt als Magnetmaterial und auf Leiterplatten nachgewiesen werden – im Schnitt 15 Gramm pro Kilogramm Leiterplatte. In einer schwedischen Studie aus dem Jahr 2012 zu Volvo-Fahrzeugen wurden bei verschiedenen Volvos mit Verbrennungsmotor zwischen 25 und 40 Gramm Kobalt nachgewiesen. Bei einem Hybrid-Volvo 75 Gramm.

In einer Studie der Schweizer Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt aus dem Jahr 2015 wurden Altfahrzeuge mit Verbrennungsmotor geschreddert und die Verteilung der Metalle untersucht. Dabei wurden pro Altfahrzeug 27 Gramm Kobalt gefunden. Das meiste Kobalt wurde im Stahlschrott entdeckt.

Zwischenfazit: BR24-User Alexander hat Recht, Kobalt steckt nicht nur in Akkus, sondern unter anderem auch in Bauteilen von Autos mit Verbrennungsmotor und in Werkzeugen.

Wie wird sich die Kobaltnachfrage entwickeln?

Diese Frage ist nur zu beantworten, wenn man den Anteil von Kobalt in den Akkus im Bereich der E-Mobilität kennt und weiß, welche Marktabdeckung zum Beispiel E-Autos in Zukunft erreichen. Hierbei kommt es auf die Lithium-basierten Batterien an, diese Lithium-Ionen-Akkus sind maßgeblich bei der E-Mobilität. Innerhalb kurzer Zeit hat sich deren Zusammensetzung stark gewandelt.

Laut BMW soll der Kobalt-Anteil in Batterien ab der fünften Generation der Elektroantriebe (ab 2021) "deutlich reduziert" werden. Einer Roadmap des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung nach befinden wir uns derzeit in einem Entwicklungsprozess, bei dem in Lithium-Ionen-Akkus immer weniger Kobalt verwendet wird. Bei der Zusammensetzung von Lithium-Ionen-Akkus befinden wir uns derzeit in einem Forschungs-Wettrennen. Niemand kann sagen, wie die Batterien in fünf Jahren aussehen werden.

Der US-amerikanische Elektroauto-Hersteller Tesla will laut Firmenchef Elon Musk ab der neuen Generation von Akkus gänzlich auf Kobalt verzichten. Wann diese Akku-Generation erscheinen wird, ist noch unklar. Klar ist aber: Mindestens bis dahin dürfte die Massenproduktion von E-Autos den reduzierten Kobalt-Anteil deutlich überkompensieren. Die Nachfrage steigt also selbst dann, wenn der Kobalt-Anteil erstmal weiter sinkt.

E-Mobilität treibt Kobalt-Nachfrage an

Trotz aller Bemühungen geht die DERA in zwei Modellszenarien davon aus, dass die Kobaltnachfrage aus dem Bereich E-Mobilität von derzeit weltweit rund 10.000 Tonnen auf 50.000 bis 85.000 Tonnen im Jahr 2026 wächst: "Diese Annahme unterstellt eine rasche Markteinführung kobaltarmer Kathoden und einen Marktanteil elektrischer Autos von circa 20 Prozent an allen global neu zugelassenen Fahrzeugen."

Beim Öko-Institut schaut man noch etwas weiter in die Zukunft. Hier geht man in verschiedenen Szenarien – je nach Marktdeckung der E-Mobilität – bis 2050 von einem Bedarf von 480.000 bzw. bis zu 800.000 Tonnen Kobalt aus. In letztem Szenario könnten aber bereits 40 Prozent des Bedarfs durch Recycling gewonnen werden.

Der Vollständigkeit halber sei aber gesagt: Laut DERA steigt die Kobalt-Nachfrage auch für Akkus bei Smartphones und Laptops, weiteren Batterien, Magneten und anderen Anwendungen wie Superlegierungen – allerdings deutlich weniger stark.

Recycling von Kobalt

Bei der Wiederverwertung von Lithium-Ionen-Akkus ist noch viel Luft nach oben. Der #Faktenfuchs ist an anderer Stelle bereits auf die Schwierigkeiten des Recyclings der Akkus eingegangen. Die DERA geht davon aus, dass durch die wachsende E-Mobilität, unter Berücksichtigung der potenziellen Lebensdauer der Batterien, das Recycling und die Wiederverwertung in Zukunft eine wichtige Komponente im Rohstoffkreislauf darstellen werden. Bislang geht man von einem weltweiten Recycling von 6.000 bis 15.000 Tonnen aus.

Jedenfalls erwartet die DERA vor dem Jahr 2030 keinen signifikanten Beitrag des Recyclings von Lithium-Ionen-Akkus aus der E-Mobilität für die Rohstoffversorgung. Ein geschlossener Kreislauf sollte der Agentur zufolge dennoch oberstes Ziel sein.

Fazit:

Aufgrund der Vielzahl sehr dynamischer Variablen sind die Voraussagen der zukünftigen Rohstoffnachfrage aus dem Sektor E-Mobilität komplex. Einen sehr großen Hebel auf die zukünftige Rohstoffnachfrage haben der noch junge Markt für E-Mobilität und der zum Einsatz kommende Kobaltanteil in den Batteriezellen.

User Alexander hatte zurecht drauf hingewiesen, dass Kobalt auch bei anderen Produkten eine Rolle spielt. Auch der Hinweis von User Jürgen, dass der Kobaltanteil in Batterien zunehmend falle, ist richtig - verschwunden ist das Kobalt aber noch nicht.

Die Vorhersage-Szenarien der Deutschen Rohstoffagentur und des Öko-Instituts gehen von einem geringer werdenden Kobaltanteil in den Akkus aus – trotzdem dürfte die Nachfrage aufgrund der E-Mobilität steigen.