Faktenfuchs: Europawahl in Bayern – alles im Rahmen

Verplombung, Versiegelung, Vorhängeschlösser, Urnen aus Pappe – in Welden und an anderen Orten in Deutschland war die Wahlurne das Lieblingsthema selbsternannter Wahlwächter. Dabei ist Paragraph 44 der Europawahlordnung eindeutig:

"Die Wahlurne muss mit einem Deckel versehen sein. Ihre innere Höhe soll in der Regel 90 cm, der Abstand jeder Wand von der gegenüberliegenden mindestens 35 cm betragen. Im Deckel muss die Wahlurne einen Spalt haben, der nicht weiter als 2 cm sein darf. Sie muss verschließbar sein." Paragraph 44 (Absatz 2) der Europawahlordnung

Zum Material der Wahlurne gibt es keine weiteren Vorgaben, sie kann also zum Beispiel auch aus Pappe sein. Solange nach Paragraph 33 des Bundeswahlgesetzes das Wahlgeheimnis sichergestellt ist – die Urne darf also nicht durchsichtig sein. In Bayern gab es laut Landeswahlleitung abgesehen von Welden keine nennenswerten Beschwerden wegen ungenügender Wahlurnen.

Nicht mehr drangekommen? Nicht in bayerischen Wahllokalen

Chaotische Szenen vor den rumänischen Konsulaten in München und Nürnberg: Vielen Rumänen wurde die Teilnahme an der Europawahl von ihrer Auslandsvertretung verwehrt. Eine rumänische Angelegenheit, denn die deutschen Wahlbehörden sind nur für deutsche Wahllokale verantwortlich.

In Bayern gab es laut der Landeswahlleitung keinen Fall, in dem Wähler wegen zu langer Schlangen vor bayerischen Wahllokalen, nicht mehr abstimmen durften und weggeschickt wurden.