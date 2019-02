Faktenfuchs: Wie umweltfreundlich sind Elektroautos?

E-Autos und Klimaschutz: Kein CO2-Ausstoß beim Fahren

Autos belasten die Umwelt auf unterschiedliche Weise, zum Beispiel durch klimaschädliche Treibhausgase, Feinstaub oder den Verbrauch von Rohstoffen. Das Hauptargument für E-Autos ist, dass sie beim Fahren kein Kohlendioxid (CO2) – ein Treibhausgas - absondern.

Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 die Emissionen der Treibhausgase verglichen mit 1990 um mindestens 40 Prozent zu senken. Nach dem Klimaschutzbericht 2018 werden wohl nur 32 Prozent erreicht. Gerade beim Verkehr sieht es schlecht aus: Statt weniger fällt mehr CO2 an. Laut dem aktuellen Klimaschutzbericht stammen 18 Prozent der Treibhausgasemissionen Deutschlands aus dem Verkehr. Den Löwenanteil davon macht der Straßenverkehr mit 159 Millionen Tonnen CO2 aus.

E-Mobilität, um CO2 im Verkehr zu senken

Um den Ausstoß der Klimagase zu verringern, verfolgt die Bundesregierung gleichzeitig mehrere Ansätze – zum Beispiel Verlagerung von Güterverkehr auf die Schiene oder dass mehr Menschen mit dem Rad fahren oder zu Fuß gehen. Eine weitere Komponente ist laut Klimaschutzbericht der Ausbau der E-Mobilität.

Zur Erreichung deutscher Klimaziele

Hinrich Helms, Wissenschaftler am ifeu-Institut für Energie und Umweltforschung Heidelberg, ist überzeugt, dass die E-Mobilität hilft, deutsche Klimaziele zu erreichen. "Ohne den Einsatz erneuerbarer Energien sind die langfristigen Klimaschutzziele im Verkehr - nahezu CO2-Neutralität bis 2050 - nicht zu erreichen", sagte Helms zu BR24, "und hier bietet die direkte Nutzung von Strom die effizienteste Möglichkeit, erneuerbare Energien im Verkehr einzusetzen." Der Wissenschaftler des Institutes, das auch schon Studien für die Bundesregierung umsetzte, betonte: "Wichtig sind Elektroautos vor allem für die langfristige Perspektive."

CO2-Emission bei Batterieherstellung

Momentan trübt die Herstellung der Lithium-Ionen-Batterien die CO2-Bilanz der Elektro-Autos.

"Unsere aktuelle, noch nicht veröffentlichte Studie zeigt dabei, dass die Klimabilanz der Batterieherstellung entscheidend von den Produktionsbedingungen und Ländern abhängt. Heute gibt es noch zahlreiche Produktionsanlagen die keine Serienfertigung im großen Maßstab entsprechen." Hinrich Helms, ifeu-Institut.

Der Strom in den Herstellungsländern werde oft noch zu großem Anteil aus Kohle oder Erdöl erzeugt, was wiederum CO2 freisetzt. Daneben würde es auch schon effiziente Fertigungsanlage geben, die verstärkt auf erneuerbare Energien setzen.

Bei 150.000 Kilometern meist positive Klimabilanz für E-Autos

Auch heute schon werde der "Geburtsnachteil" des Elektroautos in der Regel während der Nutzungsphase ausgeglichen. "Dies liegt an der hohen Effizienz des Elektromotors und dem Einsatz erneuerbarer Energie in der Stromerzeugung", so Helms. Bei einer Lebensfahrleistung von 150.000 Kilometern erziele das Elektroauto in der Regel eine positive Klimabilanz gegenüber dem Verbrenner, im städtischen Einsatz schon deutlich früher.

Diese Zahlen passen mit denen des ADAC zusammen. Der Automobilclub brachte vergangenes Jahr eine große, vergleichende Studie zum Klima-Aspekt heraus und unterschied dabei nach Autogrößen. Bei Kompaktwagen und Kleinwagen hatte das Elektroauto bei 150.000 Kilometer Laufleistung die beste CO2-Bilanz vor Diesel und Benziner. Bei den großen Autos punktete der Diesel. Den Berechnungen wurde ein Strommix zugrunde gelegt, der zu 45 Prozent auf Kohle und zu 23 Prozent auf erneuerbaren Energien basiert. Für den Fall, dass der Strom zu 100 Prozent regenerativ ist, hatte in der Studie das E-Auto jeweils gegenüber Benziner, Diesel und Hybrid die Nase vorne.