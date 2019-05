Faktenfuchs: Was ist bei der Europawahl schiefgelaufen?

Mit welchem Stift darf gewählt werden?

Beschwerden darüber, dass im Wahllokal ein Buntstift oder sogar ein Bleistift, also nicht dokumentenechte Stifte ausliegen, gab es auch bei der Europawahl wieder. Beides ist rechtens, denn §43 der EuWO besagt nur, dass "in der Wahlkabine ein Schreibstift bereitliegen soll“. Zur Art des Stiftes lässt sich die EuWO nicht aus. "Man darf auch seinen eigenen Stift mitbringen“, sagt Bastian Stemmer. Auch hier verweist er auf die generellen Wahlsicherungsmechanismen: mehrere Wahlhelfer und öffentliche Auszählung.

Wie wird eine Beeinflussung vor dem Wahllokal verhindert?

Vor einem Wahllokal im Berliner Stadtteil Wilmersdorf sorgte ein Zettel mit der Aufschrift "AfD sind Neonazis“ für Aufsehen. Beobachter sahen darin eine unzulässige Wählerbeeinflussung. Eine feste Grenze, in welchem Abstand vom Wahllokal politische Plakate bzw. Meinungsäußerungen zulässig sind, gibt es nicht. "Das hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab“, sagt Stemmer. "Wenn zum Beispiel das Wahllokal nur über einen schmalen Weg erreichbar ist, kann so ein Plakat als zu nah am Wahlraum eingestuft und vom Wahlvorstand entfernt werden", so Stemmer weiter. Im Berliner Fall ist das Anti-AfD-Plakat sofort entfernt worden.

Darf man noch wählen, wenn man nach 18 Uhr in der Schlange steht?

In Dresden und Jena gab es bei der Europawahl Fälle, in denen Wähler noch nach 18 Uhr in der Schlange standen. Während sich in Dresden Wahlhelfer an das Ende der bis auf die Straße reichenden Schlange stellten und alle Wähler in der Schlange noch wählen ließen, schickten die Wahlhelfer in Jena die vor dem Wahllokal Schlange stehenden Wähler nach Hause. Das ist rechtens, denn §53 der EuWo schreibt vor: "Sobald die Wahlzeit abgelaufen ist, wird dies vom Wahlvorsteher bekannt gegeben. Von da ab dürfen nur noch die Wähler zur Stimmabgabe zugelassen werden, die sich im Wahlraum befinden."

Die sächsische Landeswahlleitung wartet noch auf entsprechende Berichte der Wahlvorstände vor Ort. Ergänzend zu §53 EuWo weist man aber darauf hin, dass nach §48 der EuWo der Wahlvorstand "für Ruhe und Ordnung im Wahlraum zu sorgen hat und bei Andrang den Zutritt zum Wahlraum ordnet". Der jeweilige Wahlvorstand genießt also eine gewisse Flexibilität bei seiner Entscheidung – unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten im Wahllokal.

Der Landeswahlleitung in Thüringen liegen nur in zwei der über 3.000 Wahlbezirke des Freistaats Beschwerden von 150 bis 160 Wahlberechtigten vor. In beiden Bezirken durften Wähler, die sich um 18 Uhr nicht im Wahlraum befanden, nicht mehr teilnehmen.

Karina Schorn, Büroleiterin des Bundeswahlleiters sagt: "Wahlraum heißt Wahlraum und nicht die Straße davor". In Sachsen und in Thüringen fanden jedoch gleichzeitig Kommunalwahlen statt, bei denen die Wähler mehrere Stimmen vergeben konnten, was als eine Erklärung für die Schlangen gesehen wird.

Die Europawahlordnung legt in §49 fest, "dass sich der Wähler nur so lange wie notwendig in der Wahlkabine aufhält“, trifft aber keine Aussage darüber, wie im Fall von zwei parallel stattfindenden Wahlen zu verfahren ist.