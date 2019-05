faktenfuchs: Die Kandidatin der SPD im Faktencheck

Nach den BR Wahlarenen am 15. und 22. Mai prüft der #Faktenfuchs Behauptungen der Gäste. Neben denen der bayerischen SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Maria Noichl, auch die der Vertreter von CSU, Freien Wählern, Grünen, AfD, FDP und Linken.

1. Behauptung: Für Soja aus Südamerika werden Wälder gerodet?

Die bayerische SPD-Europawahl-Kandidatin Maria Noichl hat sich in der BR Wahlarena aus Bamberg beim Thema Klimaschutz gegen ihre Konkurrentin von der CSU gewandt. Angelika Niebler hatte gesagt, Europa sei in Sachen Klimaschutz Nummer eins.

Dagegen beklagte Noichl:

"Wir importieren zum Beispiel so viel Soja aus einer Fläche, die fast so groß ist wie Frankreich, von extern. Dort werden Urwälder abgeschlagen. Und das ist bei uns nicht auf der Rechnung. Deswegen: Sagen, wir sind Spitze, können wir erst, wenn wir bei der Gesamtrechnung Spitze sind. Und da sind wir noch lange nicht Spitze." Maria Noichl, Minute 35:00 in der BR Wahlarena

Nieblers Aussage, Europa sei in Sachen Klimaschutz insgesamt Spitze, prüfte der #Faktenfuchs bereits. Die Behauptung stimmt nicht ganz. Europa befindet sich laut Datenlage und Expertenmeinungen weltweit eher im oberen Mittelfeld.

Wir gehen nun der Frage nach, ob für in die EU importiertes Soja Wälder gerodet wurden.

Die Antwort lautet der EU-Kommission zufolge: ja. In einem Bericht von 2013 legte sie dar: Von den Ölsaaten, die zwischen 1990 und 2008 in die EU importiert wurden, war der Anbau von Sojabohnen für 80 Prozent der Fläche verantwortlich, die für in die EU importierte Ölsaaten gerodet wurde. Ungefähr 73 Prozent der Waldzerstörung, die auf in die EU importierte Sojaprodukte zurückging, verorteten die Gutachter in Brasilien, 19 Prozent in Argentinien.

Soja kommt als Bohne oder in Form von Schrot, Mehl oder Öl in die EU. Die monatlich aktuellen Zahlen gibt es bei der EU-Kommission. Europäische Bauern nutzen Soja-Produkte aus Brasilien, Argentinien und Paraguay als Tierfutter. Die Ausweitung der heutigen Anbaufläche ist nach Angaben des WWF vor allem auf diesen Faktor zurückzuführen: die zunehmende Nachfrage für die Viehhaltung und damit für die Fleisch- und Milchproduktion. Sojaöl wird in Europa außerdem auch für die Produktion von Biosprit verwendet.

Allerdings hat eine neue Vereinbarung zwischen der EU und den USA einiges verändert: Die USA überholten zuletzt Brasilien als Hauptquelle für Soja.

Nach Angaben der Universität von Navarra in Spanien wurde 2016 in ganz Südamerika auf einer Fläche von 58,3 Millionen Hektar Soja angebaut. Zum Vergleich: Frankreich hat der EU-Kommission zufolge eine Größe von 63,2 Millionen Hektar.