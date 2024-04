Viele Glätte-Unfälle: Winter-Comeback in Bayern dauert an

Hinter Bayern liegt ein ungemütliches Wochenende mit Blitzeis, Schnee, Schneeregen und Graupelschauern. Das Winterwetter hat streckenweise für Chaos auf den Straßen gesorgt. Auch in den nächsten Tagen kann es wegen Schnee und überfrierender Nässe gefährlich werden, denn das Winterwetter in Bayern dauert weiter an.

Unfälle auf schneebedeckter A95 - ein Mensch stirbt

Auf der Autobahn 95 bei Ohlstadt hat sich am Sonntag eine Massenkarambolage ereignet. Ein 54-Jähriger hatte auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er prallte mehrfach gegen die Schutzplanke und blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen. Der Fahrer starb.

An der gleichen Stelle in Höhe der Anschlussstelle Murnau passierten weitere Unfälle und Fahrzeuge fuhren in die noch ungesicherte Unfallstelle. Sechs Personen wurden mittelschwer verletzt, vier leicht. Neun Autos waren beteiligt.

Ebenfalls am Sonntag hatte es bereits auf der A94 in Oberbayern aus Witterungsgründen mehrere Unfälle gegeben. Bei plötzlich eintretenden Graupelschauern und Regen kamen bei Schwindegg mehrere Autofahrer von der Fahrbahn ab und prallten gegen die Leitplanken. Wenig später kamen dann im Bereich Winhöring mehrere Autos von der Fahrbahn ab. Verletzt wurde dabei niemand.

29 Fahrzeuge am Samstag an Unfall beteiligt

Am Samstag war die Autobahn A8 südlich von München stundenlang voll gesperrt. Am Mittag war es auf Höhe Bernauer Berg nach Polizeiangaben wegen der Witterungsverhältnisse zu einem Unfall mit acht beteiligten Fahrzeugen gekommen. Weil Autos und Autoteile auch auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurden, wurde die A8 in beide Richtungen einige Zeit gesperrt. Verletzt wurde niemand.

Auch auf der A70 in Oberfranken war es am Samstag zu einer Massenkarambolage gekommen. 15 Menschen wurden dabei verletzt. 29 Fahrzeuge, darunter Autos und ein Fernbus, waren einer Polizeisprecherin zufolge am Vormittag an dem Unfall beteiligt. Auf der Fahrbahn Richtung Bamberg waren 14 Fahrzeuge beteiligt, in der Gegenrichtung Bayreuth waren es 15, darunter nach Polizeiangaben auch ein Lkw und ein Reisebus. Als Unfallursache nannte die Polizei "Starkregen und Hagel in Verbindung mit überhöhter Geschwindigkeit" sowie nicht ausreichenden Sicherheitsabstand.

Kaltes und nasses Wetter geht weiter - Schnee und Regen in Bayern

Die Schneefallgrenze war am Wochenende dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge in den Alpen, in Schwaben und Oberfranken sowie in und der Oberpfalz bis in tiefe Lagen gesunken. Winterlich geht es auch in den kommenden Tagen weiter. In den Alpen sollen am Dienstag laut DWD-Vorhersage oberhalb von 1.000 Metern bis zu zehn Zentimeter, in den Staulagen bis zu 15 Zentimeter Neuschnee fallen. Südlich der Donau kann es bis zu fünf Zentimeter schneien und durch überfrierende Nässe glatt werden.

Auch für Mittwoch werden Wolken und durchziehende Schauer sowie Schnee in den Bergen vorhergesagt. Einzelne Gewitter sind möglich. In der Nacht zum Donnerstag soll es bis ins Flachland schneien - zudem ist mit Glätte zu rechnen. Erst gegen Donnerstagabend werden gebietsweise Auflockerungen und nachlassende Schauer erwartet.

Mit Informationen von dpa