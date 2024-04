Weitere Schneefälle im höheren Bayerischen Wald

Auch Tierfreigelände bei Neuschönau gesperrt

Die Rückkehr des Winters in den Bayerischen Wald hat auch zur Folge, dass das Tierfreigelände bei Neuschönau im Landkreis Freyung-Grafenau für dieses Wochenende gesperrt werden musste - ebenfalls wegen des schweren Nassschnees, so die Nationalparkverwaltung. Es bestehe momentan eine sehr hohe Schneebruchgefahr an Bäumen. Aus diesem Grund sollte man auch generell in Waldgebieten derzeit Bereiche mit Nassschnee auf Baumkronen meiden.