Aprilwetter in Unterfranken: Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee

Wer schon Sommerreifen montiert hat, hat in manchen Teilen Unterfrankens am Sonntag sein Auto wohl besser stehen gelassen. Der Winter ist nochmal zurückgekommen, vor allem in der Rhön und im Landkreis Haßberge. Stellenweise sind bis zu 20 Zentimeter Neuschnee gefallen – zum Beispiel am Kreuzberg. Nachdem in den letzten Wochen bereits viele Besucher die Sonne auf der Terrasse der Klostergaststätte genossen hatten, liegt auf den Tischen und Bänken nun wieder eine dicke Schicht Schnee.

Winterdienst in der Rhön im Einsatz

Wegen des vielen Schneefalls musste heute Morgen auch der Winterdienst ausrücken. Die Straßenmeisterei Rödelmaier war mit fünf Fahrzeugen unterwegs. Schwerpunkt sei die obere Rhön gewesen. "Es war schwer einzuschätzen, wo genau der Schnee runterkommen wird", so ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei auf Anfrage von BR24. Nachdem die Schneefälle am vergangenen Donnerstag sehr überraschend gekommen waren, sei man heute aber gut vorbereitet gewesen. Einige der bereits umgebauten Fahrzeuge seien wieder für den Winterdienst vorbereitet worden. Rund drei Stunden waren die Räumfahrzeuge unterwegs.

Viele umgestürzte Bäume im Landkreis Haßberge

Ein Verkehrschaos gab es laut Polizei trotz des erneuten Wintereinbruchs nicht. Vielerorts mussten allerdings die Feuerwehren ausrücken. Vor allem im Landkreis Haßberge waren zahlreiche Bäume durch die nasse Schneelast umgestürzt und mussten von den Straßen geräumt werden. Kleinere Abschnitte im Steigerwald sind nach wie vor (Stand 11:20 Uhr) voll gesperrt, so die Integrierte Leitstelle Schweinfurt (ILS). Seit 6 Uhr habe es rund 45 Einsätze gegeben. Bei Verkehrsunfällen auf den Autobahnen A70 und A71 wurden fünf Personen leicht verletzt.

Im Landkreis Schweinfurt stecken außerdem Übernachtungsgäste in einer Wanderhütte fest. Sie hatten am Morgen festgestellt, dass alle Zuwege durch umgestürzte Bäume blockiert sind. Aktuell (11:20 Uhr) sind die Feuerwehren dort noch im Einsatz, so die ILS.