Massenkarambolage auf A95: Ein Toter und mehrere Verletzte

Bei einem Unfall mit mindestens sechs Fahrzeugen ist am Sonntagnachmittag auf der A95 ein Mensch ums Leben gekommen. Das bestätigte die Polizei dem Bayerischen Rundfunk. Weitere Menschen wurden verletzt.

Massenkarambolage auf A95: Unfallursache unbekannt

Die Massenkarambolage ereignete sich kurz vor 15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ohlstadt und Kochel am See auf Höhe Großweil. Die Autobahn wurde in Richtung München komplett gesperrt. Neben zahlreichen Einsatzkräften kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz, der auf der Autobahn landete.

Auf der Straße lag Schneematsch. Ob es deshalb zu dem Unfall kam oder ob es andere Gründe gab, soll nun ein Gutachter klären.